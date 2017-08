El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 agosto 2017 Angeleri cree que San Lorenzo es candidato a ganar la Libertadores El exEstudiantes de La Plata opinó que su equipo estará entre los favoritos para quedarse con el trofeo.

Marcos Angeleri, defensor de San Lorenzo, expresó ayer su confianza en que el club de Boedo va a tener un buen desempeño en la actual Copa Libertadores de América y cree que estarán entre los candidatos a quedarse con el trofeo.

El zaguero central aclaró que "no va a ser fácil", porque hay equipos brasileños "que tienen gran jerarquía y cuentan con un plantel de jugadores muy importantes y buenas individualidades".

Sobre el partido revancha que mañana San Lorenzo disputará con Emelec de Ecuador (el "Ciclón" ganó 1-0 el encuentro de ida, disputado en Guayaquil), Angeleri aseguró que "vamos a aprovechar la mínima diferencia que conseguimos como visitantes, aunque tampoco nos vamos a confiar".

En relación al club ecuatoriano, el ex Estudiantes de La Plata, describió que "es un equipo que nos puede complicar, juega muy bien y seguramente va a venir a buscar el resultado. Tiene buenas individualidades".

Para Angeleri, el encuentro de mañana "nos va a marcar para que vamos a estar este semestre, ya que nuestro objetivo es ganar, para poder pasar de fase".

Consultado sobre que semejanzas ve en este plantel, con respecto al que alzó la Copa en 2014, el ex Málaga de España sostuvo que "veo un equipo ganador, con hambre y con un entusiasmo muy grande en conseguir ese objetivo (que es ganar la Copa otra vez)".

En cuanto a su estado físico (tuvo una contractura que lo puso en dudas para el partido de ida ante Emelec), el jugador de 34 años nacido de Trenque Lauquen destacó: "Estoy bien, me siento bien de la lesión y muy bien físicamente".

En cambio, sobre la lesión del mediocampista Rubén Botta (fue operado para drenar un hematoma en el muslo, producto de un traumatismo y tendrá para dos meses de recuperación), el defensor admitió que "es una baja importante para nosotros. Esperamos tenerlo lo más pronto posible de regreso".

El plantel de San Lorenzo se entrenó ayer en la cancha auxiliar del Nuevo Gasometro. El delantero Nicolás Blandi, con una molestia en las cervicales, y Sebastián Torrico estuvieron ausentes. El arquero se incorporará hoy.

El equipo para enfrentar a Emelec estará conformado por Nicolás Navarro; Paulo Díaz (hizo diferenciado por un cuadro intestinal), Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Museos y Juan Mercier; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi.

Hoy, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores a partir de las 17, los jugadores volverán a practicar a puertas cerradas.

San Lorenzo se medirá mañana a partir de las 21:45 en el estadio Pedro Bidegain, con Emelec de Ecuador en el partido de vuelta, para clasificar a cuartos de final, partido que será controlado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio.



