El Patagónico | Deportes - 16 diciembre 2016 Angelici: "Boca no está necesitado como otros"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó ayer que su club "puede vivir sin la televisión", porque solo representa "el 7 por ciento" de sus ingresos, y les prometió a sus hinchas transmitir los partidos de su equipo "por la página web de la entidad", en caso de no llegar a un acuerdo con alguna de las empresas privadas que quieren quedarse con los derechos televisivos del fútbol argentino.

"Todos sabíamos que el Gobierno a fin de año iba a terminar con el tema de la televisión. Estuvimos un año y lo perdimos sin saber cuánto realmente vale nuestro producto. En diciembre encima de las fiestas está la desesperación de todos los clubes porque saben que a partir de enero no hay más plata", sostuvo Angelici en diálogo exclusivo con Télam.

"Boca puede vivir sin la televisión, no está necesitado como otros clubes, porque el dinero que recaudamos por ese medio representa el 7 por ciento de nuestros ingresos", agregó.

Y siguió: "No es como en otras partes del mundo que es el 30 por ciento de los ingresos. El hincha de Boca se tiene que quedar muy tranquilo. Si empezamos el semestre sin televisión, pasaremos a Boca por internet a través de nuestra web oficial", prometió.

Angelici, empresario y abogado de 52 años, se refirió a la crisis que atraviesa la dirigencia del fútbol argentino. "Futbolísticamente estamos bien, tenemos grandes jugadores como Lionel Messi o el mismo Carlos Tevez, futbolistas de nivel mundial. Pero en organización estamos de mal en peor", disparó.

"Ya pasó mucho tiempo desde la muerte de Julio (Grondona) de la AFA, y nunca pudimos hacer una sucesión ordenada, nunca pudimos armar un equipo de trabajo serio", se quejó.

Y agregó: "La AFA somos los clubes, no es el edificio de Viamonte 1366. Acá nadie se mueve, nadie trabaja, hay que ir al Congreso y tratar de cambiar la legislación", aseveró.

Angelici pidió cambios urgentes en varios de los estamentos de la AFA. "Hay que hablar con los sindicatos, no se puede seguir así, pagando el 15 por ciento en las transferencias".

"Los árbitros terminan su carrera a los 48 años, pero su jubilación es a los 65, entonces llegan todos juicios. Hay que trabajar y sacar una ley que se jubilen a la edad que dejan de trabajar", exigió.

"Acá muchos hablan, hay muchos discursos, pero nadie hace nada. Escucho algunos presidentes de la B Nacional que me caen hasta simpáticos, pero la verdad me gustaría que se sienten con un papel y un lápiz y hagan cuentas. Seamos serios", ironizó.

Angelici, en otro tramo de la charla, volvió a instalar el tema de la Súperliga. "Tiene que dejar de ser un sueño, tiene que ser una realidad", insistió.

"Acá hay que poner gente idónea, que cobre un salario y no que aparte del fútbol tenga que ocuparse de sus trabajos privados. Tenemos que armar un campeonato serio y respetar lo que dice el estatuto sobre las economías de los clubes. Que juegue el que pueda hacerlo y que esté en condiciones reglamentarias para competir", consideró.

Por último, Angelici habló sobre el gobierno de Mauricio Macri. "No está decepcionado con el fútbol, esa no es la palabra exacta, está frustrado. Tiene un presidente que ama esta actividad y que también se formó en ella, pero que ve que las cosas se siguen haciendo mal", reflexionó.

"El Estado solo tiene que intervenir en lo relacionado a la seguridad en las canchas. Por eso pido un cambio en la legislación, para que los que tengan que estar presos estén presos", exigió.

Angelici, finalmente, le dedicó unas palabras a los medios de prensa. "Mi relación es lógica. Con los deportivos no me siento perseguido, con los políticos a veces sí", finalizó.





Fuente: