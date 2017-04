El Patagónico | Deportes - 19 abril 2017 Angelici dijo que su club tiene dinero para comprar a Centurión y a Tevez

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó ayer que el club "tiene el dinero" para comprar el pase del delantero Ricardo Centurión y también para repatriar a Carlos Tevez, actualmente en el fútbol chino.

"Queremos tener a Tevez y a Centurión y tenemos el dinero para hacerlo", aseguró Angelici, quien pretende comprar el pase del atacante a San Pablo, de Brasil, y recuperar a Tevez, quien a principios de año fue transferido a Shanghai Shenhua, de China.

"Lo de Carlos será una decisión de él y lo de Centurión va a ser una negociación nuestra con San Paulo", agregó el mandatario "xeneize" en una entrevista con ESPN.

Según detalló Angelici, la cláusula de Centurión es de 6.400.000 dólares pero "con impuestos" se iría "9 millones".

"Es caro pero vamos a hacer el esfuerzo", adelantó sobre la negociación del delantero que actualmente se recupera de una lesión en la rodilla pero que es una de las figuras del equipo de Guillermo Barros Schelotto.

"Estamos contentos con el trabajo de los 'mellizos'. Firmaría hoy la renovación del contrato porque no depende del torneo", sostuvo sobre la continuidad del actual cuerpo técnico.

Por su parte, Angelici también habló como vicepresidente de AFA de la actualidad del fútbol argentino.

Lamentó la renuncia de Marcelo Tinelli, a quien calificó como un "dirigente que aportaba" y se mostró comprensivo dado que fue por problemas de salud. "Me dijo que estaba preocupado por un estudio", reveló.

Sobre el futuro entrenador del seleccionado argentino tras la salida de Edgardo Bauza, Angelici reiteró que su preferido es Jorge Sampaoli, a quien quiso para dirigir a Boca, y aseguró no tener "dudas" de que Argentina clasificará al Mundial de Rusia 2018.





