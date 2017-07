Angelici: "Medel está lejos y se complicó la llegada de Pizarro"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró ayer que su club está "lejos" de sumar al zaguero central chileno Gary Medel y reveló que se "complicó" la llegada del volante Guido Pizarro, de cara al segundo semestre del año y a la participación en la Copa Libertadores 2018.

"Medel está lejos, es muy difícil. Y la llegada de Pizarro se complicó porque apareció un club de Europa. Contra eso no podemos competir", afirmó Angelici en diálogo con TyC Sports.

Medel pertenece a Inter de Italia, donde cobra un salario muy alto. Y por Pizarro, quien juega en Tigres de México, hay una oferta concreta de Sevilla de España, aunque también se conoce que la familia del jugador prefiere seguir viviendo en el extranjero.

Angelici también habló sobre la frase del mediocampista Ricardo Centurión, quien ayer dijo que en caso de no continuar en Boca "dejaría el fútbol", y le dedicó un párrafo al marcador central Paolo Goltz, el primer refuerzo proveniente de América de México.

"Me gustó la frase de Centurión, pero no cambia la postura del club. Tenemos hasta el 27 de agosto para sumar jugadores. Ahora si San Pablo (dueño del pase del ex Racing Club) no lo vende, está obligado a dejarlo en Boca hasta fin de año", explicó.

"Goltz ya es jugador de Boca. Tuvimos que pagar un poco más de lo que pensábamos porque Independiente también se interesó por él", contó el dirigente.

Angelici además "descartó" la llegada del volante Néstor Ortigoza y adelantó que el club le "mejorará" el contrato al delantero Darío Benedetto, el goleador del equipo, para que siga en el club. Además, señaló que la idea es "extender" el préstamo de Jonathan Silva, jugador de Sporting Lisboa de Portugal.

También explicó el estado de las negociaciones por la venta del delantero Cristian Pavón a Zenit de Rusia. "Nos comunicamos vía tres mensajes por correo electrónico. Está encaminada, pero pedimos un par de cláusulas. Un porcentaje de una futura venta y prioridad en caso de que el jugador quiera volver al fútbol argentino", precisó.

El presidente de Boca reconoció que le "gusta" el delantero de Cruzeiro de Brasil Ramón "Wanchope" Ábila e indicó que no hay "ninguna" negociación por Emanuel Reynoso, el enganche de Talleres de Córdoba, al tiempo que reveló que "negocia" la contratación del atacante Cristian Espinoza, actualmente en Villarreal de España.

Angelici manifestó que habla "seguido" con Carlos Tevez, pero "nunca" sobre una posible "vuelta en diciembre" y desmintió la venta de Facundo Colidio, la joven joya de Boca, a Juventus de Italia por cinco millones de euros. "Hay dos ofertas de Europa y por mucha más plata de la que hablan los medios", puntualizó.

Por último el presidente de Boca se refirió a la modificación del reglamento de la Conmebol, que amplió de tres a seis el cupo de incorporaciones para la etapa final de la Copa Libertadores de América.

"Modificar un reglamento a mitad de un torneo no corresponde. No es bueno, se beneficia a uno, y no estoy de acuerdo. Pero el guiño no fue sólo para River sino también para los clubes brasileños, que hoy mandan a nivel económico en el continente", finalizó Angelici.