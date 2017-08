El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 agosto 2017 Angelici se reunió con Tevez pero aclaró que "por ahora no vuelve" En su cuenta de Twitter, el titular del club de La Ribera aseguró que "confío en que algún día va a estar usando de nuevo la camiseta de Boca".

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se reunió en la tarde de ayer con Carlos Tevez y despejó todo tipo de rumor sobre un retorno inminente del ídolo "xeneize" desde el fútbol chino, al aclarar que "por ahora no vuelve".

"Hoy estuve compartiendo una tarde con Carlitos y su familia después de varios meses. Conversamos sobre su presente en China y su futuro. Por ahora no vuelve, pero confío en que algún día va a estar usando de nuevo la camiseta de Boca", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Angelici fue acompañado por una fotografía de ambos sentados en un banco sobre una escenografía natural, de dominante verde, y bajo el sol. El presidente de Boca vistió una campera deportiva con el escudo del club y el futbolista con buzo con un amplio dibujo, de tono azul, celeste y blanco.

El encuentro consistió en un almuerzo que se realizó en una quinta propiedad del directivo en la zona norte del Gran Buenos Aires. Fue el primer contacto cara a cara desde que el jugador se marchó de Boca a fines del año pasado.

Tevez llegó país hace cinco días junto a su familia, con la autorización del Shanghai Shenhua de China, para tratarse de una lesión muscular y se comprometió a regresar el 30 de agosto para encarar la parte final de su estadía en el gigante asiático.

Según revelaron a Télam fuentes de Boca, el "Apache" le comunicó a Angelici que tiene tomada la decisión de abandonar Shanghai en noviembre cuando termine la Superliga de China, en la que tuvo un flojo desempeño durante este año.

El delantero, de 33 años, disputó apenas doce partidos desde su llegada al Shenhua y anotó dos goles. El equipo marcha undécimo en el torneo local, sin chances de lograr el título, y tampoco ingresar a la Liga de Campeones de Asia, pues perdió una llave clasificatoria con el Brisbane Roar de Australia en febrero pasado.

Cuando llegue el momento de romper el contrato con el club chino, Tevez deberá decidir si acepta un tercer ciclo en el club de sus amores o afronta definitivamente el retiro del fútbol profesional, algo que analiza después de su mala experiencia en Shanghai.

De momento, el "Apache" sólo sabe que no seguirá allí, pese a que firmó un contrato hasta fines de 2018 y el equipaje que trajo la semana pasada cuando aterrizó en Buenos Aires fue todo un indicio de que su vuelta a China será por apenas unos meses.

Angelici comenzó ayer el plan de seducción para que Tevez vuelva a Boca después de su polémica salida en diciembre de 2016. Por entonces, mientras Boca punteaba en el Campeonato que ganó este año, el 'Apache' negoció su millonario pase a China entre las sombras y comunicó su salida mediante un video en las redes sociales, luego que trascendiera una foto con la camiseta del club chino al momento de firmar el contrato en un hotel porteño.

Su actitud no cayó bien en un amplio sector de la hinchada "xeneize" que se sintió traicionada por el ídolo, aunque Angelici siempre entendió la decisión del jugador, sea por motivos económicos, pero también por la presión que sufría como líder del plantel boquense.

La dirigencia de Boca confía que Tevez regresará a Boca en enero para encarar el gran desafío deportivo del año próximo: la Copa Libertadores, esa que se le frustró el año pasado cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto fue eliminado por el modesto Independiente del Valle de Ecuador en semifinales, en la mismísima Bombonera.

El club xeneize deberá resarcir al Shanghai Shenhua con una cifra cercana a los seis millones de dólares si pretende ejecutar la cláusula para que el ídolo vuelva a casa.

Como estrategia para lograr el objetivo, el presidente de Boca compró en el actual mercado de pases al delantero cordobés Ramón "Wanchope" Abila -amigo de Tevez- y lo cedió a préstamo a Huracán hasta diciembre con la ilusión de que el año que viene integren a un ataque que ya tiene asegurada la permanencia del goleador Darío Benedetto y Cristian Pavón, figuras del último campeón.



