Angelina Covalschi presenta su nueva novela en Buenos Aires

Mañana en la Casa del Chubut en Buenos Aires la escritora Angelina Covalschi presentará su nueva novela, "Escapar", una ficción basada en un hecho real: el secuestro de una joven por parte de una pareja de conocidos, que además de abusar de ella la estafaron.

El libro fue publicado por editorial Círculo Rojo de España y fue presentado en Almería, en una primera experiencia en el extranjero para la autora de "Domingo" (2016), "Celular" (2014), "Las dunas" (2011) y "Monsieur el Rey" (2009), entre otras publicaciones.

Angelina está contenta, sabe lo que significa esta oportunidad. "La obra está distribuida en todo el país en España, todavía no hay ninguna edición en Argentina, más allá de los libros pensados para las presentaciones. Pero es la primera vez que publico en el extranjero y espero que no sea la última", dijo en diálogo con El Patagónico desde Buenos Aires.

Según explicó la autora, la novela se basa en la historia de una mujer que estuvo secuestrada durante tres meses. En ese tiempo ella fue abusada, estafada y humillada. "Esta persona era alimentada con alimentos para perros. Luego logró escapar con todas las situaciones postraumáticas que generan este tipo de perversiones", señaló Covalschi.

"Algunos planteos de la novela giran alrededor de qué es capaz de hacer una persona en situaciones extremas para sobrevivir porque no solamente está la privación de la libertad, sino que también hubo una amenaza real de muerte. Además, en la novela hay algunos planteos sobre el remanido "sexo débil" porque la idea es también confrontar y hacer analogías con otros casos de abuso, incluso otras culturas donde se obliga a las mujeres a tapar sus caras o sus cuerpos. El abuso en varios lenguajes", explicó la autora.



UNA HISTORIA QUE SE SITUA EN LA PATAGONIA



La novela que protagoniza Camila se sitúa en la Patagonia. Comienza en Ushuaia donde la pareja la secuestra y luego se traslada a la zona de Río Negro.

"Ella tiene una idea del paisaje por el bosque, la fauna, lo que puede oír. Pero recién cuando puede escapar registra que estuvo en un lugar de Río Negro. Después empieza un periplo por escapar en el anonimato (se hace llamar María Julián) y termina en un lugar que en la ficción se llama Playa Gaviota, que es donde yo juego mucho y que es la primera vez que publico, que es un poco Rada Tilly", admitió.

La novela demandó más de dos años de trabajo.

Covalschi reconoce que el mayor desafío fue construir el final, principalmente por las controversias que tiene la temática de abuso. "Se dan elementos que son bastante sugerentes, que son las fantasías libidinosas, sexuales del personaje, que no pasan de ser una fantasía con secuestradores, pero que también la hacen vulnerable. Y luego en el secuestro se dan temas como la culpa del goce... todo un contexto alrededor de esta temática", explicó Covalschi, que aseguró que la novela "es bastante polémica. No fue fácil asomarse a esta temática".

"Escapar" se presentará mañana a las 18 en la Casa del Chubut, ubicada en calle Sarmiento 1172. La autora luego estará presente en la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, donde el 5 de agosto firmará ejemplares.



