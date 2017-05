Anoche centenares de comodorenses lucieron pañuelos blancos en repudio al "2 por 1" de la Corte Suprema

Comodoro Rivadavia también se movilizó ayer en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió el beneficio del 2x1 a Luis Muiña, un represor condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.Centenares de personas dijeron presente en la plaza de la Escuela 83 donde organizaciones sociales y políticas leyeron documentos mediante los cuales repudiaron la decisión del máximo órgano del Poder Judicial, que dejó un peligroso precedente para este tipo de casos.La movilización local fue impulsada por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y se replicó en todo el país.La concentración comenzó a las 18, con las palabras de Roberto Llaiquel, miembro del Grupo Pro Derechos de los Niños en Comodoro Rivadavia e integrante de la Cátedra, quien pidió que se dejaran de lado las banderas políticas, y solo se usaran los pañuelos blancos para resaltar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.Con el correr de los minutos, el espacio público se fue llenando de banderas con mensajes contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia y también contra las políticas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. "Juicio y Castigo", "No olvidamos, no perdonamos", "Ni un genocida suelto" y “¡Están vivos! Todos los ideales de los desaparecidos", fueron algunos de los carteles que se observaban en el lugar.Los discursos de los oradores tuvieron en común una fuerte crítica hacia las acciones del Gobierno nacional. Es que las organizaciones consideran que desde diciembre de 2015 se han impulsado medidas que solo atentan contra los Derechos Humanos. Incluso se recordó que funcionarios nacionales pusieron en duda la cantidad de víctimas en la última dictadura cívico-militar.Una de las frases más celebradas fue: "No olvidamos. No perdonamos y no nos reconciliamos. 30 mil desaparecidos presentes", que concluyó con un aplauso generalizado.También se pidió por un juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco que avalaron el fallo de 2x1 para Muiña.CIENTOS DEPAÑUELOS BLANCOSLa consigna de la convocatoria fue asistir con un pañuelo blanco para recordar las conquistas de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y Roberto Llaiquel, exhibió un auténtico pañuelo que pertenece a la organización presidida por Estela de Carlotto.Así cientos de ciudadanos con sus pañuelos blancos marcharon por las calles de la ciudad, celebrando que durante la tarde el Congreso sancionó una ley que limita la aplicación del 2x1.El recorrido comenzó por la calle San Martín con banderas de las diferentes organizaciones y sindicatos que dijeron presente. Empleados de comercio se sumaron a la manifestación desde algunos locales y calle a calle se escuchó el grito de "Macri, vos sos la dictadura" y “Olé, olé, olé, olá como a los nazis te va pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.Los manifestantes pararon cada dos cuadras y en medio de la noche resplancedía la gran marea de pañuelos blancos que se movilizó en esta fecha histórica.La marcha continuó hasta Güemes para luego seguir por Rivadavia y finalizar en la plaza de la Escuela 83, dejando en claro el mensaje de los comodorenses en repudio a una dictadura que todavía llora el pueblo argentino.