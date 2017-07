Anselmo Montes va directo a octubre en nombre de Cristina

Con el inicio de la campaña electoral en todo el país y un ajustado calendario de cara a las PASO (Primarias, Abiertas Simultáneas Obligatorias), diferentes partidos y frentes políticos comenzaron a recorrer la provincia para llegar de la mejor manera al 13 de agosto. Así, el exdiputado provincial Anselmo Montes recorrió algunos barrios de la ciudad el viernes.

El referente del Partido Socialista Auténtico (PSA) y precandidato a diputado nacional por el Frente Unidad Ciudadana Chubutense estuvo en Las Flores, Jorge Newbery y Ceferino. Luego visitó la redacción de El Patagónico.

Montes se mostró confiado de cara a las Primarias y aseguró que el Frente Unidad Ciudadana Chubutense, "que va en sintonía” con el Frente Unidad Ciudadana que encabeza a nivel nacional la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, puede vencer al macrismo y al dasnevismo, los principales rivales de esta contienda política. Para ello, Montes debe sacar el 13 de agosto más del 1,5% del total de votos del padrón chubutense: 6.526. Solo así podrá presentarse en las generales del 22 de octubre.

"Nosotros creemos que le podemos ganar al dasnevismo y a Cambiemos que son de alguna manera quienes tienen el poder y quienes utilizan nuestra propia plata para hacer campaña. De alguna manera somos los que con tiza y con carbón estamos generando una propuesta diferente, una lealtad que hemos demostrado a lo largo de toda la carrera política porque está claro que en los cuatro años que fui diputado marqué la ruta para acompañar un proyecto que era por definición popular y que buscaba el bienestar general donde la gente era un sujeto y no objeto”, dijo el referente del Socialismo Auténtico que integró la boleta del Frente para la Victoria en 2011, siendo electo diputado provincial. Luego tomaría distancia del bloque que en principio consiguió 16 bancas.





EL PJ Y LOS GOBIERNOS

Previo al cierre de listas, el nombre de Montes había sonado para cerrar un acuerdo con el PJ Chubut. Sin embargo, esta posibilidad finalmente no se produjo. Al respecto, el exdiputado sostuvo que “las pruebas ya están. Nosotros la propuesta que hicimos fueron tres cuestiones fundamentales: aceptar que Cristina Fernández de Kirchner es la que lidera al proyecto nacional y popular; segundo que los adversarios a vencer son Macri a nivel nacional y Das Neves a nivel provincial; y tercero, una lista de unidad de todos los sectores, fundamentalmente con el kirchnerismo adentro. Pero como se fueron a las PASO dejaron un final abierto y nosotros no podíamos decirle a nuestro partido que vayamos a esa suerte sin saber quién era el candidato. Hoy estaríamos insertos en una interna que no queremos", señaló.

El Frente Unidad Ciudadana Chubutense, conformado por la agrupación Martín Fierro y el peronismo disidente, según explica Montes, propone trabajar en tres ejes: productivo, económico y social para ponerle límites a las políticas de ajuste que impulsa el gobierno nacional de Mauricio Macri.

“Esto es lo que queremos parar porque después de lo acontecido en PepsiCo esto cierra con palos y no me extraña que tengamos algún muerto. Por eso queremos sentarnos en una banca para poder avanzar y levantar la mano para que podamos volver a recuperar el bienestar que teníamos en 2015", consideró el exlegislador.

"También vemos que en la provincia tenemos el mismo patrón que a nivel nacional. Estamos viviendo del endeudamiento y quedó bien en claro que los contratos que se firmaron con Sipetrol y Tecpetrol hoy están generando desocupación y achicando el porcentaje de horas, lo que va a hacer que los compañeros perciban menos de lo que ya percibían”, sentenció.

Montes está acompañado en su frente por Lidia Mendoza, mientras Pedro Melian y Ucin Giamomesi son los precandidatos suplentes. En tanto, Martín Majersich va como precandidato al Consejo de la Magistratura por Trelew, acompañado por Valeria Williams de Esquel.