El Patagónico | Policiales - 29 marzo 2017 Ante el peligro de fuga, el juez García confirmó la prisión de Oscar Naya El juez José García rechazó nuevamente el pedido de libertad para el policía retirado Oscar Naya, condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por el homicidio culposo que tuvo como víctima a Emmanuel Puebla Pires, en diciembre 2014.

El juez valoró la gravedad del ilícito, la expectativa de pena y el peligro de fuga.

La audiencia de revisión de la prisión preventiva de Oscar Naya se realizó en los tribunales de Rawson. El magistrado reiteró su postura de que el condenado podría fugarse, y por ello resolvió rechazar el nuevo pedido de su abogado, Oscar Romero.

Hay que recordar que Emmanuel Pires (16) fue alcanzado por un balazo en la cabeza durante la tarde del 9 de diciembre de 2014, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en la playa “El Sombrerito”, ubicada al norte de Playa Unión.

Oscar Naya y su hijo Eduardo Naya cazaban guanacos en esa zona costera. Luego, de disparar se fueron a bordo de la camioneta en la que se desplazaban, y después de una persecución padre e hijo fueron detenidos.

Durante la audiencia judicial de ayer Romero anticipó que impugnará lo resuelto por el juez de la causa. No obstante, García explicó: "voy a mantener la misma postura y resolver de igual manera que ya lo hice ante similares pedidos del defensor Romero. Y lo voy a fundamentar debidamente como siempre lo hice y porque además me lo pide el Código Procesal Penal. Si no lo hago sería una decisión arbitraria".

El magistrado argumentó: “para valorar el riesgo procesal de peligro de fuga hay que tener en cuenta dos aspectos: la gravedad del hecho cometido y la expectativa de la pena. Lo dice el Código Procesal Penal, no es un capricho de este juez".

También explicó que la pena superó la pena de ejecución condicional y Naya ya lleva cumplidos dos años y tres meses de prisión preventiva. "Y sigo considerando que en libertad podría escaparse por eso resuelvo también hoy ante este pedido la continuidad de la prisión preventiva para el imputado”, definió García.

La sentencia aún no se encuentra firme y se esperan los resultados de las impugnaciones realizadas por la fiscal general Griselda Encinas y el abogado querellante de la familia de la víctima, Carlos Villada.



