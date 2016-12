El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 16 diciembre 2016 Ante el Tribunal, Milagro Sala dijo que es "una presa política" y que "nunca robé" El juicio tiene como trasfondo los pedidos de organismos internacionales al gobierno de Mauricio Macri por la liberación de Sala, y la presentación del bloque de diputados del Frente para la Victoria de un proyecto para pedir la intervención federal de la provincia de Jujuy.

Milagro Sala enfrenta este jueves el primer juicio oral en su contra, en el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy. La causa que la sienta en el banquillo, se originó tras la denuncia del gobernador Gerardo Morales luego de que en el año 2009, durante una manifestación pública le tiraron huevos. En este marco, la dirigente de Tupac Amaru dijo que es "una presa política" y que "nunca robó".

Desde el banquillo, Sala aseguró que no estaba presente en la manifestación de 2009 en la que le arrojaron huevos a Morales. "Estaba en Monte Rico y me enteré por los medios", dijo.

En este marco, la referente de Tupac Amaru, remarcó que no es culpable: "Yo no lo hice, y si lo hubiese hecho, hubiera estado al frente de la movilización. Siempre doy la cara y no me escondo de nada".

Sin embargo, Sala dijo que "perdonó" a Morales. "No le tengo rencor ni bronca", sostuvo, aunque señaló que "en seis meses" la "llenó de causas".

"A muchos antes los trataban de negros villeros, y ahora los tratan de usted", apuntó Sala contra el mandatario jujeño y la nueva administración provincial. En esta línea, aseguró que Morales cobra $214.000 por su cargo, y marcó una diferencia con el resto de los empleados estatales.

"En este año no se dedicó a gobernar, se dedicó a llenarme de causas. Que se dedique a solucionar los problemas de la gente", remarcó.

"Creo que la bronca de Morales es porque soy peronista y porque decidí defender las banderas de la dignidad con Néstor y Cristina", expresó Sala y agregó: "Me dio mucha bronca que me culpasen de algo que no tenía nada que ver".

"Es una persecución que vengo sufriendo desde hace ocho años. Siento que la molestia es porque los negros nos pudimos organizar. Les molesta que no dependamos de ningún sector político, que les inculquemos a los compañeros que estudiar y prepararse, y que no tengamos que bajar la cabeza por nada". La líder de Tupac Amaru además instó a los fiscales a que tengan independencia judicial: "Les pido que no se dejen presionar. En la Justicia provincial no hay independencia".

El juicio tiene como trasfondo los pedidos de organismos internacionales al Gobierno de Mauricio Macri por la liberación de Sala, y la presentación del bloque de diputados del Frente para la Victoria de un proyecto para pedir la intervención federal de la gobernación de Jujuy, que encabeza Morales, y de los poderes Legislativo y Judicial, porque sostiene que la detención de Milagro Sala implica que "no existe el Estado de Derecho".

Sin embargo, esta iniciativa no se aprobará porque el kirchnerismo no tiene los votos dado que el gobierno de Jujuy es una alianza entre Cambiemos y el massismo, con lo cual el FPV no podrá tener las mayorías especiales de 129 votos en diputados.

Además, diputados provinciales que responden al gobernador Morales presentaron un proyecto de ley que propone someter a una consulta popular la continuidad o no de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala. "¿Usted cree que Milagro Sala, LIBRE, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia la investigue por hechos de corrupción?", es la pregunta que se propone, en una iniciativa claramente inconstitucional.



