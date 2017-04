Ante la amenaza de fuertes lluvias Patricia sigue sin un techo digno

El próximo 1 de agosto se va a cumplir un año del incendio de la casa de Patricia Eiucol de 56 años, que quedó con lo puesto luego del siniestro que según ella asegura "fue intencional".

Este triste episodio se llevó años de esfuerzo laboral, con el que consiguió comprar los pocos elementos que se convirtieron en cenizas y desde ese día que vive en la estructura de lo que fue su hogar, resguardándose con cartones y chapas del frío y del viento.

Si bien El Patagónico informó de esta situación hace casi 1 mes, desde los organismos estatales solo ha recibido promesas: "me trajeron mercadería, un colchón que no puedo usar porque se me va a mojar si lo pongo donde duermo yo y me dijeron que estoy en prioridad para una casita, pero por el momento quedó en eso".

Desde la Municipalidad y provincia desde el lunes que comenzaron a trabajar en protocolos de seguridad por el anuncio de una fuerte lluvia que podría desatarse entre hoy y mañana, mientras tanto Patricia llega a su hogar luego de salir a trabajar "voy ahora antes que se ponga peor, porque la calle se pone imposible. Espero que no pase nada la verdad, porque no tengo adonde ir y tengo miedo de que se me inunde lo poco que tengo".

Las personas que quieran ayudar a Patricia pueden acercarse hasta el barrio Pietrobelli en la calle Alvear al 1490 "ahí cerquita de los molinos" indica como punto de referencia o llamarla al 0297 154085009.