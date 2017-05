El Patagónico | Regionales | SANTA CRUZ - 13 mayo 2017 Ante la escalada de despidos, los petroleros paralizaron bases operativas de San Antonio Desde el primer minuto de ayer, las bases operativas que San Antonio Internacional posee en Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras se encuentran bloqueadas por operarios de esa empresa debido a la escalada de telegramas de despido, de los cuales ya se confirmaron 40, aunque voceros del Sindicato Petrolero Santa Cruz revelaron que podrían incrementarse a más de 300.

Caleta Olivia (agencia)



La medida de fuerza en San Antonio Internacional (SAI) se resolvió en la tarde noche del jueves durante una asamblea que mantuvo el secretario general del gremio, Claudio Vidal, y otros miembros de comisión directiva con los trabajadores de esa empresa en Las Heras, localidad donde estalló el nuevo y grave conflicto debido a la drástica reducción del programa de perforación por parte de YPF, la operadora de yacimientos que contrata los equipos de torre y el servicio de mantenimiento de Río Colorado.

Vidal ya se encontraba ayer en Buenos Aires para discutir la aguda y global problemática con YPF ya que también existe un panorama similar en otra contratista, Servicios Petroleros (SP), que también dejó de perforar hace muchas semanas por el mismo motivo.

Los trabajadores de esta última compañía mantienen bloqueadas desde hace más de 20 días varias instalaciones de YPF y en el caso de Cañadón Seco y Las Heras, improvisados campamentos en los portones de acceso a Almacenes y a la playa de lavado de cañerías.

Decenas de ellos están suspendidos y el gremio solo pudo lograr hasta el momento que reciban una suma de dinero fija para mantener a sus familias, pese a lo cual el futuro panorama de su situación laboral es incierto.



NO SE LEVANTA



En Las Heras los primeros 40 operarios que recibieron telegramas de despido por parte de SAI estaban inactivos desde hace varios meses y también venían cobrando una suma fija, pero al promediar la semana anterior les comunicaron que tienen la liquidación final a su disposición y que por ello bloquearon la base de la empresa.

Durante la asamblea realizada en el mismo acceso a la base operativa, Vidal dijo que cuando hubo una audiencia de conciliación, los representantes de SAI se levantaron de la mesa de discusión.

"Ahora nos obligan a una medida de fuerza en toda la empresa por los telegramas de despidos que mandaron", afirmó el dirigente, remarcando además que "si no dan marcha atrás con los telegramas, la medida no se levanta".

Por otra parte, dejó en claro que "nunca firmamos una reducción salarial del 45 % (en la que se incluyen horas de viaje) y por ello estamos bastante solos como trabajadores porque los empresarios y los dirigentes políticos del gobierno nacional no aseguran que si firmamos esa reducción no continuarán bajando los equipos".

"Por eso –puntualizó-, vamos a defender la perforación y los puntos que pedimos, más allá de las presiones, porque esta lucha es por todos los santacruceños".

