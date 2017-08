Ante la resistencia en Viedma, Nación evalúa Sierra Grande

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck afirmó que "si hay tanto rechazo en Viedma, es probable que se abandone la propuesta de que sea en esa zona".

Esta afirmación suspende la opción viedmense mientras que el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, amplió las posibilidades de una "región cercana a Sierra Grande. Es altamente probable que esté localizada en esa zona y es la hipótesis más fuerte".

Ambas declaraciones surgen después de días de reclamos antinucleares, especialmente en Viedma, que incluyeron manifestaciones contra la delegación técnica china. Inicialmente, Weretilneck se mostró molesto y salió a desacreditar a los manifestantes. Ayer, su actitud fue distinta, aceptando que el gobierno "no irá contra el interés de una comunidad. Estamos siguiendo el comportamiento de la sociedad de Viedma. Estas decisiones deben tener licencia social, es decir, el acompañamiento de una parte importante. Pero, si el proyecto tiene tanto rechazo, con mucha gente que mira y no opina, y los que están a favor tampoco participan, entonces es probable que se abandone la propuesta de que sea en el área de Viedma".

En esa entrevista, realizada en FM de la Comarca de Río Colorado, el gobernador reiteró que este proyecto significa "transformación y futuro", y son "decisiones que no se piensan en uno sino en el desarrollo provincial".

Así, el mandatario aparta a esa región -siempre se habló a unos 100 kilómetros de la capital- y, también procura sacar ese rechazo de la campaña electoral, que se ha constituido en un fuerte componente en el último tiempo.

Por su parte, en FM Municipal de Sierra Grande, Gadano manifestó que se está en la última etapa de la selección del sitio, asegurando que una "región cercana" a esa ciudad "cumple prácticamente con todos los requisitos necesarios. Tiene muchas ventajas. Es altamente probable que esté localizada cerca de Sierra Grande. Es la hipótesis más fuerte", agregó.

Luego, el funcionario nacional repasó el contexto provincial. "La mayor parte de la población está expectante. Hay un error si se entiende que Río Negro está en contra del proyecto porque un grupo hace ruido". Agregó que ocurre lo que se llama "espiral del silencio", "cuando un grupo hace mucho ruido, el resto cree que es la mayoría entonces -por las dudas- no dice nada. Y la mayoría no tiene opinión, está expectante", analizó.

En otra parte, Gadano se refirió a las manifestaciones en Viedma "contra los técnicos chinos, que eran geólogos, especialistas en suelos y clima. Era gente extranjera que vino a trabajar. No me pareció bueno que no se los dejara salir a cenar o no se los dejará dormir", criticó.