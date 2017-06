Antes del cierre de listas, Cristina se reunió con Randazzo

A pocas horas del cierre de las listas, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el candidato del Partido Justicialista, Florencio Randazzo, se reunieron en la vivienda de la ex mandataria en la ciudad de Buenos Aires.

Esta noche, a las 24, cierra el plazo para presentación de las listas de precandidatos para las elecciones internas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto próximo, donde se postularán para diputados y senadores nacionales, según cada distrito.

La ex presidenta no había anunciado si será o no precandidata. Y esta indefinición tendría mucho con ver con la postulación a senador nacional por ese distrito que presentaría hoy como Frente Justicialista, el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo.

La cumbre entre el ex ministro del Interior y Transporte y la ex presidenta duró como más de dos horas y no hubo comunicación oficial al respecto.