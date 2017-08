Antiprincesas y antihéroes desafiaron a los estereotipos en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Comodoro ayer vivió su sexta jornada. La convocatoria contó con la participación del artista, Istvan Schritter, más conocido como Istvansch, quien brindó la conferencia "El palpitar de papel" y de Nadia Fink, que ofreció la charla abierta "Las antiprincesas y antihéroes, una alternativa a los cuentos de hadas".En diálogo con la prensa, Fink explicó que la propuesta buscó aprovechar la gran cantidad de público presente tratando de llevar las cuestiones de género a otra perspectiva.La integrante de la Editorial Chirimbote se refirió a sus inicios en este tipo de relatos que tiene como protagonistas a antiprincesas y antihéroes. "La idea era llevar estas historias reales pero pensando siempre en la infancia. El nombre fue lo que más impactó porque usar el término antiprincesa es algo que no se ve y esto nos paró en otro lugar donde intentamos tener infancias más libres. Así empezamos con Frida Kahlo y Violeta Parra", aseguró.La periodista también manifestó el trabajo que implica abordar cuestiones de género con los más pequeños. "El decir basta contra la violencia hacia las mujeres fue un punto de inflexión pero también desandar esas violencias y cómo se plantan ante esto que la mujer puede ser un objeto cuando va creciendo. Esto también afecta a las masculinidades. Una vez una mamá me dijo: 'Les enseñamos a las nenas a no ser princesas, pero también tenemos que enseñarles a los hombres a no ser violentos de pequeños'. Tenemos que trabajar un poco con esto", ejemplificó.La autora se volverá a presentar hoy a las 16, en el auditorio del Centro Cultural, con la charla "Desandando estereotipos para infancias más libres".UNA JORNADA DE GENEROLas actividades de la Feria del Libro continuarán hoy con una jornada donde "el género" seguirá siendo protagonista. Es que el auditorio del Centro Cultural será escenario de la presentación del libro "Ni Una Menos" de Paula Rodríguez.En el mismo escenario, pero media hora más tarde, tendrá lugar el conversatorio "Violencia de género" que contará con la participación de integrantes de la Multisectorial de Mujeres. Mientras que a las 19:30, el Grupo Magdalenas realizará la performance y charla denominada: "Teatro de las Oprimidas".Además de estas propuestas, hoy en el marco de la feria tendrá lugar una de las actividades más esperadas. La presentación de Alejandro Dolina, quien transmitirá su programa "La Venganza será Terrible" en vivo desde el Teatro María Auxiliadora. La invitación es a las 21:30 y el ingreso será por orden de llegada.