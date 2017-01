El Patagónico | Deportes - 21 enero 2017 Antonella Smart sumó proyección en una nueva categoría junto a la "Peque" Pareto La joven promesa de la capital petrolera sumó su 15ª participación en la convocatoria nacional de judo que busca ser el filtro para integrar las selecciones "albicelestes". Este año, la alumna del Dojo Bushido y Complejo Huergo se prepara para abrir el calendario deportivo con el Apertura 2017 en San Juan.

Se inició a los 8 años, y desde entonces Antonella Smart (15) mantiene la continuidad en cuanto a convocatorias nacionales se refiere.

Por ello, este 2017 abrió con su 15ª participación en el Campus cerrado de entrenamiento que tuvo lugar del 10 al 15 de enero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde en compañía de la debutante Candela Bustamante (Dojo Bushido) fueron la únicas chubutenses en ser parte de las 60 chicas que perfeccionaron su técnica de mano de los cuerpos técnicos nacionales y la presencia de la medallista olímpica de oro Paula Pareto.

"Este año me tocó iniciarme como cadete, y la diferencia es notoria en relación a infantiles. Me costó adaptarme los primeros días, en especial cuando Oritia González (comodorense radicada en Buenos Aires) me revolcaba por el piso", sostuvo Antonella Smart entre risas a El Patagónico.

En la categoría 48 kilos, Antonella fue midiendo su potencial junto a otras destacadas de la ciudad que hoy suman rodaje en el plano internacional como Gimena Laffeuillade.

"El campus sirve para saber en qué nivel está cada uno. Y en el desarrollo los técnicos van viendo a posibles candidatos para los seleccionados nacionales. En el caso de Candela (Bustamante y que practica desde los 7 años), esta fue su primera convocatoria en la categoría libre que se inicia pasado los 70 kg. ", destacó Smart.

DEDICACION

Si bien la intensidad fue mayor, la entrenadora nacional Daniela Krukower reconoció que durante 2016 Antonella consolidó su preparación física y su fuerza en el tatami.

"El año pasado con la ayuda de mis profesores –Nadia Bravo en el Complejo Huergo y Carlos Vázquez en el Dojo Bushido- y el Gabinete Metodológico Municipal me propuse redoblar esfuerzos para sumar fortaleza física. Y ello fue lo que destacó Daniela (Krukower) que me conoce desde que empecé a participar en la categoría infantil", sostuvo.

Por ello, Antonella puso en marcha una metodología que la encontraba los días lunes, miércoles y viernes luego de las 18 (estudia en una escuela con doble turno) haciendo dos horas de pesas en el Gabinete Municipal 1 para luego sumar dos horas más de entrenamiento en el Dojo Bushido. En tanto que los martes y jueves la intensidad de los complementos de pesa eran menores, dado que se compensaban en el tatami de km 3 bajo la mirada de Nadia Bravo.

"Todo lo que me pasa es resultado de la dedicación que le pongo. Por eso ahora con el parate de actividades (NdE: en los gimnasios municipales por las colonias de vacaciones) me cuesta mucho quedarme 'quieta'. Porque uno va viendo lo que se aproxima, que es el torneo Apertura que se hace en abril en San Juan", expresó.

En la mayoría del final de cada jornada de entrenamiento en el campus del CeNARD, todas las convocadas se reunían en torno de la olímpica Paula la "Peque" Pareto, quien le daba charlas de motivación para saber trascender en la vida.

"A Paula (Pareto) ya la conozco de mucho antes. Y la verdad que como persona no cambió nada. Sigue siendo la misma judoca con humildad que se acerca para practicar con vos o darte algún consejo. Igual a Oritia, que también me orientó a la hora de encarar una lucha. A nivel general, Paula nos hablaba que no todo está predeterminado, que así como te toca ganar, también te toca perder. Ella misma se ponía como ejemplo, porque una semana antes de los Juegos de Río 2016 había sido eliminada en primera ronda en el 'World Master'. Sin embargo una semana después se colgaba la medalla dorada. En eso se centraron las pocas charlas que dio, porque como le tocaba guardia en el hospital no pudo estar todos los días en el campus", sentenció la joven comodorense.

