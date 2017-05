El Patagónico | Regionales | DESOCUPACION - 26 mayo 2017 Apela a la solidaridad de la comunidad comodorense para conseguir un trabajo Gloria Constante tiene 31 años y es no vidente. Hace siete años llegó a Comodoro Rivadavia en busca de un futuro mejor pero hasta el momento solo le han cerrado las puertas.

Gloria Constante tiene 31 años y es no vidente. Hace siete años llegó a Comodoro Rivadavia en busca de un futuro mejor pero hasta el momento solo le han cerrado las puertas. Pide la colaboración de la comunidad para conseguir trabajo ya que asegura que con la pensión por discapacidad no le alcanza para vivir.

Hace siete años que Gloria decidió dejar Trelew, su ciudad natal, para radicarse en Comodoro Rivadavia en busca de un futuro mejor. Es no vidente y en la localidad valletana no contaba con los elementos necesarios para poder llevar a cabo una vida digna y pensó que en esta ciudad encontraría la contención y la solidaridad de la comunidad.

Sin embargo, nunca pudo desempeñarse laboralmente y la pensión que cobra por discapacidad no le alcanza para vivir. “Estoy alquilando en el barrio Stella Maris y pago 6 mil pesos; cobro una pensión por discapacidad y me trato de mantener con eso pero no me alcanza", sostuvo.

Asimismo, Gloria manifestó que se necesita la colaboración de la comunidad para poder encontrar un trabajo. "Soy ciega pero puedo trabajar como telefonista y si ponen el programa para no videntes en la computadora puedo usarla sin problemas”, manifestó.

También aseguró que en la Dirección de Discapacidad no han brindado respuestas a sus reclamos ya que “lo único que hacen es ver cómo pueden sacarse el problema de encima. A mí me hizo mucho daño entender eso. Yo no busco molestar a nadie".

Además, Gloria sostuvo que intentó hablar con el intendente Carlos Linares para explicarle su situación pero no la pudo atender.

Explicó que su familia vive en Trelew pero ya no mantiene contacto con ellos dado que desde los 10 años se crió en hogares públicos y desde los 23 años se ha mantenido por su cuenta.

"Vine porque pensé que acá iba a encontrar más ayuda y pensé que iba a tener mi casa propia, pero fui al IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y estoy anotada pero no he tenido respuestas de nada”, señaló.

Los interesados en querer colaborar con Gloria pueden hacerlo al teléfono 154055636.

