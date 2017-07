El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 04 julio 2017 Apostador ganó $ 532 millones en el Loto, el mayor pozo de la historia Un sólo apostador se alzó con el pozo más grande de la historia de los las loterías argentinas, al ganar 532 millones de pesos en una de las modalidades del Loto.

El afortunado jugador, que compró la boleta en una agencia ubicada en Venezuela al 2.300, del barrio porteño de San Cristóbal, ganó en la combinación 6 + 2 en la modalidad Desquite.

El nuevo millonario, cuya identidad se desconoce, acertó los números 04, 11, 15, 19, 28 y 35 y también las dos bolas extras: 02 y 07. De esta forma, el desconocido se hizo acreedor de un total de 532.417.986,56 pesos, el pozo más grande acumulado en la historia de las loterías argentinas.

Uno de los dueños de la agencia de Lotería del barrio porteño de Balvanera que vendió el boleto ganador del Loto por más de 532 millones de pesos aseguró hoy que "si bien no tiene claro quién fue el cliente" que se llevó el pozo acumulado de tres años y medio, está "emocionado por haber cambiado la vida a alguien para siempre".

"Anoche me llamó mi socio para contarme que el boleto lo habíamos ganado nosotros y no pudimos dormir en toda la noche de los nervios, porque empezás a pensar qué harías con esa plata, quién será el ganador, de qué manera le cambió la vida", comentó a Télam Omar, uno de los socios de "Mi Casino", la agencia ubicada en Venezuela al 2300.

Para la agencia, que lleva 30 años en la esquina de Venezuela y Pichincha, la noticia "no sólo fue importante porque los vendedores se llevan el 1 por ciento del premio", sino porque además "ser parte de que alguien gane una cosa así es la ilusión que tenemos todos y también genera mucha repercusión para el local, que esta mañana ya recibió más gente que otros lunes", dijo Omar.

En relación a los pasos administrativos a seguir, el dueño explicó que el ganador anónimo deberá presentarse en los próximos 15 días en la Lotería para recibir su cheque. Aproximadamente, calculó, el Estado se llevará entre un 32 y un 33 por ciento del total en concepto de impuestos.

Por último, consultado sobre la tradición ganadora de la agencia, Omar contó que "años anteriores tuvieron segundos premios del Prode", mientras que "la semana pasada ya habían vendido el pozo del Loto con 130.000 pesos en el Desquite, donde sale con menos números".



