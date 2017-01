Apoyo a empresa que genera productos con residuos de pesca

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, Ignacio Agulleiro, y el secretario de Pesca, Adrián Awstin, realizaron una visita a la planta de harina de pescado que posee Harinas Patagónicas en Puerto Mardyn.

Allí fueron recibidos por su titular, Carlos Díaz, con quien supervisaron el funcionamiento de la totalidad de la planta donde se produce aceite de langostino y harina de pescado con características organolépticas excelentes.

Cabe destacar que por el momento, solo resta recibir los resultados de los análisis de laboratorio que darán certeza a la calidad definitiva de la harina que se obtuvo, lo que constituye una condición fundamental para lograr integrarla en el mercado nacional e internacional. Es que este producto es altamente demandado en el mercado porque es la materia prima para producir alimentos balanceados.

Desde el gobierno provincial se acompaña a los propietarios del establecimiento que realizaron una importante inversión para poner en marcha la planta, la que se encontraba en estado de semiabandono desde hace varios años en el parque industrial de Puerto Madryn.

Esta reactivación permite no sólo generar nuevos puestos de trabajo para chubutenses, sino que también se logra transformar residuos de la pesca, que ocasionan importantes problemas ambientales, en un producto de alto valor comercial.

Otro eslabón importante del Estado para el apoyo de este tipo de emprendimientos es el municipio de Puerto Madryn, junto al que se ha logrado establecer un trabajo sólido que permite llegar con una ayuda importante a los emprendedores de la ciudad del Golfo.





ACEITE DE LANGOSTINO

"Además de harina de pescado, en la misma planta se produjo aceite de langostino de muy buena calidad, lo que permite establecer también que existe una alta probabilidad de conseguir mercados interesados en adquirir este producto", afirmó Awstin.

Por último, es importante mencionar que se constató la ausencia total de olores durante un día de plena actividad en una visita no programada. "Este es un dato no menor porque, en principio, este emprendimiento no va a representar un problema ambiental como lo ha sido en el pasado para los vecinos de la localidad", indicó

Agulleiro.