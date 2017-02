El Patagónico | TECNOLOGÍA - 01 febrero 2017

Apps que permiten leer libros electrónicos

Al libro digital le va a costar más de lo que parecía pasar al libro de papel. Y no porque el lector no valore las ventajas de la comodidad y capacidad de los eReaders o tablet, sino porque existe un componente más afectivo y nostálgico por el objeto tradicional que la fría máquina aún no ofrece.