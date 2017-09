El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 03 septiembre 2017 Apuñalaron a "Chatrán" Hernández en un calabozo de la Seccional Cuarta César Alejandro Hernández fue atacado el viernes a las 22:40 por tres presos con los que compartía celda en la Seccional Cuarta. En medio de la golpiza, el condenado por estafas reiteradas, recibió varios puntazos en piernas, brazos y rostro. La policía secuestró un hierro de construcción con punta, además de un teléfono celular.

César "Chatrán" Hernández fue apuñalado el viernes a la noche en el interior de los calabozos de la Seccional Cuarta en donde fue golpeado por al menos tres presos.

Según informaron fuentes oficiales, los policías lograron intervenir en medio de la golpiza que Hernández recibía por parte de un grupo de internos. Resultó lesionado con varios cortes en las piernas, brazos y rostro.

"Chatrán" fue hospitalizado y una vez que le realizaron los estudios pertinentes y las curaciones que necesitaba, fue trasladado a la Seccional Sexta para que continúe cumpliendo su condena. Además se encuentra procesado en otra causa por estafas.

Entre los agresores de Hernández se encontrarían José Barrales -imputado por el homicidio de Axel Barra-, y Julio "Paquito" González, un procesado por robo.

"Chatrán", según las fuentes consultadas, no había protagonizado ningún enfrentamiento anterior en el recinto de la Seccional Cuarta, aunque se habría resistido a entregar su ropa y zapatillas a otros internos que buscaban cobrarse el "canon" de la celda.

A raíz de las lesiones que sufrió anteanoche, tomaron intervención el juez Mariano Nicosia y el segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, César Brandt.

Tras la requisa en el calabozo se secuestró un trozo de hierro de 15 centímetros que tenía una punta filosa y también se incautó un teléfono celular.

Las comisarías no tienen las condiciones edilicias de habitabilidad y de seguridad para alojar detenidos, además de la sobrepoblación carcelaria que existe en Comodoro Rivadavia.

Cuidar detenidos en las comisarías le quita funciones y tiempo a los policías para realizar tareas de prevención en las calles de los barrios.

En los últimos días, el Poder Ejecutivo inauguró el nuevo pabellón de la alcaidía policial por lo que se comienzan a realizar los traslados –se prevé en 90 días tener otras 80 plazas disponibles- y según informó públicamente el juez de Ejecución, Alejandro Soñis la premisa es que no haya más detenidos en las comisarías, y que solo esas celdas sean ocupadas por aquellas personas que fuesen detenidas hasta tanto sean llevadas a la audiencia de control judicial.

Mientras tanto, los procesados y condenados conviven en las comisarías, y se generan rencillas como las que protagonizó "Chatrán", o incendios en las celdas por reclamos de traslados como las que realizaron Daniel Millapi y Brenda Vargas.

"Chatrán" cumple el último tramo de una condena luego de no haber regresado a la comisaría de Sarmiento tras una salida transitoria. Fue capturado por la Brigada y dijo en audiencia que se sentía "estigmatizado".

La Fiscalía ya solicitó que se eleve a juicio una nueva causa que lo tiene como imputado por el delito de "estafas simples, en concurso real, dos hechos" cometidas por el imputado en marzo de 2016. Esa causa ya se cerró respecto de su coimputado , Juan Carlos Cuellar Gamboa y en la que fue condenado el oficial de policía de la Seccional Primera, Pedro Lázaro Benítez.

Fuente: