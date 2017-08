El Patagónico | Regionales | CENTRAL NUCLEAR EN RIO NEGRO - 06 agosto 2017 Apuntan a que las provincias limítrofes sean quienes autoricen instalar plantas nucleares Legisladores nacionales ratificaron en la Cámara de Diputados de la Nación un protocolo ambiental para impulsar políticas de protección de los recursos naturales en torno a la instalación de una usina nuclear en Río Negro. En ese marco, advirtieron que avanzarán en la modificación de una ley que regule la actividad y obligue a que las provincias limítrofes autoricen o rechacen la instalación de una planta de esas características.

En la Cámara de Diputados de la Nación, el jueves, legisladores de Chubut ratificaron un protocolo ambiental para impulsar políticas de protección de los recursos naturales. Su revalidación está vinculada al repudio por la instalación de una planta nuclear en Río Negro, tal como anunciaron el Gobierno nacional y el Poder Ejecutivo de esa provincia con miras a 2020.

Participaron del acto, el senador nacional Alfredo Luenzo; el ministro de Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, los diputados nacionales Ana Llanos y Sixto Bermejo, y la extitular del INADI María José Lubertino, entre otros.

En ese marco, los legisladores advirtieron que avanzarán en la modificación de una ley que regule la actividad nuclear y que obligue a que las provincias limítrofes emitan una autorización para la instalación de una planta atómica. La medida aplicaría en todo el país.

Luenzo señaló que Chubut tiene una vasta experiencia en la lucha ambiental y recordó el antecedente de Gastre y el "No la mina de Esquel". "Hemos dado batallas permanentes para cuidar el medio ambiente. Tenemos numerosos aprendizajes", señaló.

El legislador recordó que viene "de una ciudad que desde hace 100 años es objeto de la explotación petrolera".

Y aseguró: "las consecuencias en impacto ambiental que ha tenido la explotación petrolera es algo que todavía no la podemos dimensionar".

Es que para Luenzo "ha sido un doloroso aprendizaje que hemos tenido en Comodoro Rivadavia con un daño ambiental que todavía no podemos calcular, de haberle entregado riquezas al país por más de 450 mil millones de dólares, cuyas consecuencias han sido nefastas en lo ambiental y también para la calidad de vida que hoy podemos observar en nuestra ciudad".

En sus declaraciones, el senador por Chubut también se refirió al impacto ambiental de las represas en la Patagonia y la calificó como "una buena lección que tenemos los chubutenses".

"Le hemos dado todo al país y el país hoy como respuesta nos brinda una represa con una inversión extraordinaria en Santa Cruz cuyo beneficio no lo vamos a tener los patagónicos, los van a tener en el norte del país", cuestionó.

Y en ese marco, revindicó la encíclica papal Laudato SI, mediante la cual el papa Francisco insta al cuidado del medio ambiente y advierte el "comportamiento suicida" del sistema económico mundial que ha convertido al planeta en un "depósito de guerra".

