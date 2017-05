"Aranguren es el enemigo mayúsculo de la provincia del Chubut"

El gobernador, Mario Das Neves se refirió al estancamiento que se vive en el marco de la Mesa Chubut y el acuerdo que se pretende firmar con los gremios petroleros. El mandatario advirtió que no se firmará "nada apurado" y menos con claúsulas que pongan en riesgo las fuentes de trabajo. En este sentido volvió a criticar duramente a el ministro de Energía Juan José Aranguren.

Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mario Das Neves hizo referencia a las reuniones pautadas en Buenos Aires con funcionarios nacionales, operadoras y representantes de sindicatos para concretar la firma de un convenio por la situación petrolera. En ese marco señaló que "hay encuentros previos que se están llevando a cabo en este momento. Yo no tengo el convenio definitivo por lo tanto no me parece lógico firmar apurado, más con un tema complicado como es la precarización laboral, porque entiendo que eso es precarización laboral".

Reconoció que se atravesó "un año de mucho trabajo y ahora viene un apuro poco entendible". Ocupado, del monitoreo de las reuniones de la Mesa Chubut, advirtió: "yo no voy a estar pero va a estar el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, observando que es lo que se va a firmar".

Sobre la postura que lleva la Provincia recordó que la defensa de los puestos de trabajo es la premisa a defender. "Siempre vamos a tener el mismo discurso de preservar los trabajos y obviamente mantener la productividad. Eso es lo que nosotros esperamos". Y agregó: "no soy el "Momo" Venegas que acepta la precarización. No lo acepté nunca y menos ahora", enfatizó Das Neves.

Además, lamentó la inequidad en las políticas productivas. "Lo que están haciendo es todo para Neuquén " por eso "sigo pensando que Aranguren (ministro de Energía de Nación) es un enemigo mayúsculo de la provincia del Chubut".