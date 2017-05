Aranguren "hace todo para perjudicar a la Patagonia"

El gobernador Mario Das Neves volvió a manifestar su rechazo a la posibilidad de que se instale una central nuclear en Río Negro y afirmó que "esta provincia ya le dijo que no al basurero nuclear en Gastre, le dijo que no a la megaminería y también le dice que no a la instalación de una central nuclear en Río Negro".