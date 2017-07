El Patagónico | Regionales | POLITICA - 27 julio 2017 Arcioni en contra de la exclusión de Macri Junto a la precandidata Rosa Muñoz, expresaron fuertes críticas a la política del Gobierno Nacional y ratificaron que defenderán en el Congreso de la Nación los intereses de Chubut. Los intendentes de Gaiman y Puerto Madryn estuvieron presentes.

Los precandidatos a diputados nacionales por el Frente Chubut Para Todos, Mariano Arcioni y Rosa Muñoz, encabezaron ayer la inauguración de locales de campaña en Playa Unión y Trelew, además de reunirse con vecinos de Dolavon en esa localidad valletana.

Con el acompañamiento de la militancia y de los intendentes de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, y de Gaiman, Mariano García Aranibar, entre otros dirigentes, tanto Arcioni como Muñoz tuvieron encendidos discursos políticos en los que ratificaron que defenderán los intereses de la provincia ante el Congreso de la Nación.

El primer local inaugurado fue en Playa Unión, a metros de la primera fila donde hubo una masiva concurrencia de militantes y dirigentes de la capital, para posteriormente repetirse ese acompañamiento en Trelew con la inauguración de un local perteneciente a la Corriente Popular Federal (CoPoFe), integrada principalmente por jóvenes que se han incorporado a Chubut Somos Todos, el partido que lidera el gobernador Mario Das Neves.

"CAMBIEMOS ES AJUSTE"

En los actos, Arcioni agradeció a los militantes "por abrirme las puertas" y ratificó su compromiso con el proyecto que lidera Das Neves. "Tenemos un conductor con toda la fuerza y no dudé cuando me honró para que lo acompañe porque este es un partido con autonomía" dijo.

Agregó que "Cambiemos es sinónimo de ajuste, de desempleo, de esa política deshumanizada, desinteresada", y recalcó que "nosotros somos una provincia que ha dado y sigue dando mucho a la Nación".

Asimismo, Arcioni cuestionó al presidente Mauricio Macri y a su partido neoliberal por desatender a la Patagonia en general y en particular a Chubut. "En el cierre de campaña, Macri se comprometía a incluir a todas las provincias. Yo quiero preguntarle si conoce a la provincia del Chubut" expresó y reflexionó que "hoy cuando uno escucha la propuesta de otros candidatos que están trabajando por el Tren Transpatagónico, ¿saben hasta dónde va a llegar ese proyecto? Hasta Viedma" respondió para agregar que "un candidato de otro partido de nuestra provincia está hablando que ese tren va a ser un logro y llega hasta Viedma. Hasta Viedma parece que llega la Patagonia para ellos".

Por eso Arcioni recalcó que "en el Congreso vamos a defender a la Provincia y a cada uno de los ciudadanos. Tenemos todo el compromiso y honestidad y por sobre todo lealtad, una palabra que muchos la desconocen. Nosotros tenemos lealtad, lealtad a nuestro conductor que es Mario Das Neves".

"Y no tengan la menor duda de que el 13 de agosto vamos a dar una gran paliza y el 22 de octubre una tremenda paliza" dijo en referencia a los resultados que Chubut Para Todos obtendrá en las PASO y en las elecciones generales.



A LOS JOVENES



En tanto la precandidata a diputada nacional, Rosa Muñoz, felicitó a los jóvenes de la Corriente Popular y Federal (CoPoFe) y expresó que "es un orgullo representar al proyecto que los chubutenses apostaron" y agregó que "a esta provincia y a este país lo construimos entre todos".

Dijo además que "Mario (Das Neves) nos enseñó a salir a laburar, a hacer grande a este proyecto", y fue contundente al indicar que "la única camiseta que tenemos puesta es la de Chubut. Vamos a trabajar por la inclusión, como siempre lo hemos hecho".

También fue crítica con el Gobierno Nacional que encarna Mauricio Macri. "Basta de despidos, de gente sin trabajo, no se puede ordenar un país con el hambre de la gente. Mario nos enseñó que primero está el ser humano", remarcó la precandidata a diputada nacional e histórica militante del proyecto que conduce Das Neves.

Agregó que "tenemos un proyecto que lo pusimos a consideración y la gente lo eligió tres veces y eso marca que estamos por el buen camino", al tiempo que ponderó "la incorporación de jóvenes y a todos los militantes".

También en Trelew habló en el acto el referente de la Casa de la Corriente Popular y Federal (CoPoFe), Ezequiel Perrone, quien ratificó el pleno acompañamiento de ese sector a los precandidatos Arcioni y Muñoz, "para que el 13 de agosto rompamos las urnas", además de ratificar que "vamos a defender siempre los derechos de los chubutenses, como lo practica nuestro gobernador Mario Das Neves".



Fuente: