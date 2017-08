El Patagónico | Regionales | POLITICA - 02 agosto 2017 Arcioni destacó el nivel de aportes destinados a la obra pública en Senguer En Alto Río Senguer, el vicegobernador y precandidato a diputado nacional de Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, hizo referencia a la inversión del gobierno provincial destinada a la obra pública y a los fondos del endeudamiento asignados a la Municipalidad.

El candidato de diputado nacional por la lista 502 A se reunió en principio con referentes y concejales para luego visitar las instalaciones del hospital Rural y la Sociedad Rural.

Arcioni evaluó el ánimo electoral y en una intensa agenda en la zona sur destacó el esfuerzo que realiza la provincia para sostener la estructura del Estado, y a la vez invertir en obra pública a través del bono. "Río Senguer recibió 15 millones de pesos para ejecutar. Y en general, la localidad ha tenido un crecimiento sostenido en infraestructura, ya sea con el adoquinado, las viviendas y los servicios públicos. Lamentablemente ese ritmo de obra pública se detuvo abruptamente en los últimos cuatro años", sostuvo.

Explicó que con "más o menos recursos" la Provincia considera la obra pública como una prioridad y confirmó la próxima inauguración de un plan de 32 Viviendas incluidas en el plan "Techo Digno" por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y realizadas por la empresa CD Construcciones.

"A veces no se trata de cuestionar sino de gestionar. Hay que tener en cuenta que el gobierno trabaja para toda la provincia y no solamente para una sola localidad".

Durante la inauguración del local partidario "Senguer para Todos", el vicegobernador junto a su compañera de fórmula, Rosa Muñoz, y la precandidata suplente Virginia Menghini, respaldaron el proyecto político que encarna Mario Das Neves. "Queremos darle dignidad a la gente, tener independencia y considerar a cada ciudadano del Chubut como el responsable de su propio crecimiento. Y sobre todo a las localidades del interior con la consigna de construir grandes gimnasios en pequeños pueblos", describió.

Por su parte, Rosa Muñoz resaltó a premisa de "respetar y no mentir" facilitándole a cada vecino la posibilidad de elegir la continuidad de un proyecto político. "Estamos en el lugar que elegimos estar. Mario Das Neves es nuestro guía y nuestro referente, nos enseñó a cumplir con la palabra empeñada y a comprometernos. Hay sueños que queremos hacer realidad y no se puede salir de ninguna situación sin el aporte de todos. Podemos demostrar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer", resumió la precandidata de Chubut Para Todos.



PREOCUPACION DE RURALISTAS



Los integrantes de la Sociedad Rural expusieron ante los funcionarios su preocupación por la sucesión de robos que se han producido en Río Senguer, como también los casos de abigeato denunciados por los productores, de accesos viales a los establecimientos y de ocupaciones ilegales de tierras.

"Entendemos su preocupación y reconocemos el problema. La semana próxima convocamos al jefe de la Policía del Chubut. Y posteriormente también viajará el ministro de Gobierno, quien se interiorizará sobre el tema. Que los vecinos se expresen y planteen su preocupación es real. También nos han comentado que han observado un aumento en casos de consumos de sustancias", dijo el vicegobernador.

En la reunión con ruralistas participaron también el presidente del IPV, Martín Bortagaray; la ministro de la Familia, Leticia Huichaqueo; los diputados Jerónimo García y Cristina De Luca; y el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios auxiliares del Ministerio de Educación, Carlos Plantey, entre otros.

