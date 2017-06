El Patagónico | Regionales - 09 junio 2017 Arcioni destacó la figura del ex senador como la de un referente

El vicegobernador manifestó ayer su gran tristeza por el fallecimiento del ex senador nacional, Marcelo Guinle, de quien rescató sus valores, tanto políticos como personales. El precandidato a la diputación nacional recordó que fue el ex intendente quien lo afilió, de muy joven, al justicialismo.

El vicegobernador Mariano Arcioni fue otro de los dirigentes que ayer no ocultó su consternación por el fallecimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guinle, de quien evocó su "fecunda trayectoria legislativa en el Congreso Nacional", con la que contribuyó "con su espíritu conciliador y leyes en beneficio del desarrollo de la Patagonia".

"Marcelo Guinle dejó una importante huella, ha sido y será siempre un referente para mí, desde el mismo momento en que me afilió al Partido Justicialista y por su enorme trayectoria política desarrollada en Comodoro Rivadavia, donde fue un intendente comprometido con su ciudad", afirmó ayer Arcioni, en diálogo con Radio Del Mar.

El escribano recordó que Guinle fue quien gestó a nivel municipal el Plan Estratégico, que debiera ser tenido en cuenta por otras autoridades municipales" y rescató el reconocimiento que el parlamento nacional tuvo para con quien, entre otras acciones, presidió la Comisión de Acuerdos, Presidente Provisional del Senado.

"En representación de Chubut, ocupó la banca con gran responsabilidad, dedicación y esmero, y desde allí plasmó iniciativas, en beneficio de la región patagónica", subrayó.

Arcioni que acompañó ayer a familiares y deudos, explicó que ayer despidió "a un hombre que dedicó su vida a la política y que desempeñó funciones importantes por su prestigio y capacidad, tanto en la actividad parlamentaria como en la máxima magistratura judicial de la Provincia".

El vicegobernador indicó que la imagen de Guinle "perdurará en la memoria de la comunidad patagónica, "por su ejemplo demostrado en virtudes políticas, responsabilidad y fecunda trayectoria en los distintos roles instituciones que desempeñó ejemplarmente".

Fuente: