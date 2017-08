Arcioni firmó convenio que permite la llegada de 300 millones de pesos

El vicegobernador Mariano Arcioni firmó ayer en Buenos Aires con el Gobierno nacional un convenio de financiamiento que implicará en la práctica la llegada de 300 millones de pesos a Chubut, obtenidos tras una serie de gestiones que en su momento encabezó personalmente el gobernador Mario Das Neves. Dicha asistencia se da en el Programa de Convergencia, en la búsqueda del objetivo de equilibrar las cuentas fiscales hacia comienzos del año 2019.

Además de Aricioni, también firmaron el convenio los ministros chubutenses de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, y de Economía, Pablo Oca, y los siguientes funcionarios nacionales: Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior; Félix Piacentini, coordinador con Provincias del Ministerio de Hacienda; y Fabián Dall'O, director ejecutivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial del Ministerio de Hacienda.

Una vez finalizado el encuentro, que se realizó en horas de la tarde en la sede central del Ministerio de Hacienda de la Nación, el ministro de Economía del Chubut, Pablo Oca, dijo que "hoy hemos dado un paso muy importante al firmar este convenio para alcanzar el objetivo de equilibrar desde el punto de vista fiscal las cuentas públicas provinciales, que se han visto afectadas por los desequilibrios que nos dejó la gestión anterior y por la pronunciada baja en los ingresos por regalías petroleras producida como consecuencia de la fuerte caía que se ha registrado en el precio internacional del crudo".

Oca agregó que "la firma de este convenio implica en la práctica la llegada de 300 millones de pesos a Chubut, lo cual nos otorga mayor previsibilidad desde el punto de vista fiscal y financiero en el marco de un contexto económico muy difícil a nivel nacional y regional. En nuestra provincia estamos haciendo un esfuerzo muy importante para mantener nuestras cuentas públicas en orden, y ahora estamos viendo los frutos de este trabajo, porque la firma de este convenio también demuestra el reconocimiento del Gobierno nacional a estos esfuerzos y en general a toda la administración chubutense que encabeza el gobernador Mario Das Neves".





PESADA HERENCIA

El ministro de Economía indicó agregó que "me han sorprendido muchísimo las declaraciones del ex funcionario de Martín Buzzi, Ricardo Fueyo, hoy candidato a diputado nacional por ese espacio político, quien ha opinado desde un profundo desconocimiento de la situación real de nuestra provincia. Fueyo, además, como ex funcionario de Buzzi, es uno de los principales responsables de la situación calamitosa en la cual entregaron la provincia en 2015. Aún hoy todos los chubutenses estamos padeciendo las consecuencias de aquella desastrosa gestión de Buzzi, Fueyo y compañía, la cual dejó a la provincia en una situación fiscal y económica muy comprometida".

Para finalizar, Oca destacó que "gracias a la gestión que lidera el gobernador Mario Das Neves estamos logrando reencauzar el presupuesto provincial, aún cobrando muchas menos regalías petroleras que aquellas que ingresaron a Chubut durante los cuatro años del gobierno de Buzzi. Con menos recursos, pero con mejor gestión, le estamos volviendo a dar viabilidad fiscal y financiera a la provincia del Chubut y un horizonte de mayor previsibilidad en el corto, mediano y largo plazo", concluyó.