Arcioni planteó que Chubut no tiene que mendigar nada y reclamó aportes a Nación

El vicegobernador Mariano Arcioni criticó ayer que "vengan a la provincia funcionarios nacionales de tercera o cuarta línea a "opinar de ciertos temas desde el desconocimiento". Y sostuvo: "los 300 millones recibidos del gobierno nacional son muy importantes, y también es relevante seguir completando los tramos que faltan".El vicegobernador a cargo del Ejecutivo hizo alusión a las declaraciones del subsecretario de Interior del Gobierno de la Nación, Juan Carlos Morán, y señaló: "es lamentable que venga un funcionario nacional a hacer campaña con estas cuestiones".Aseveró que "Chubut no necesita mendigar absolutamente nada. La Provincia va a gestionar y este aporte lo venimos gestionando hace mucho tiempo y es una ínfima parte de lo que Chubut le dio a Nación, lo que le está dando, y lo que le va a seguir dando" y calificó los dichos de Morán como "falta de respeto para todos los chubutenses""No estamos mendigando, todo lo contrario, nos están devolviendo algo de lo que le dimos y de lo que le vamos a seguir dando", indicó Arcioni. Y lamentó que "manden a Chubut funcionarios de tercera o cuarta línea, porque seguramente si fueran de primera línea no estarían haciendo este tipo de declaraciones y poniéndole ese tinte político"."La política que hacemos nosotros es con gestión, mirando para adelante, proyectándonos, cuidando y respetando al vecino, cuidando el dinero, y por eso queremos que Nación nos respete como Provincia, que nos incorpore en ese federalismo que ellos dicen que existe", subrayó."TINTE POLITICO"Arcioni planteó: "que vengan funcionarios nacionales bienvenidos sean, porque eso quiere decir que las gestiones que están haciendo el gobernador y sus ministros están dando resultados, pero no le tienen que poner ese tinte político que le ponen" además "están desinformados, como lo de ANSeS, no quiero pensar que sea mala intención"."Que vengan a bajar recursos y hacer obras", indicó y se preguntó en ese marco: "¿qué obras tenemos, qué pasó con la doble trocha, por poner solo un ejemplo".Subrayó: "a pesar de todo nosotros seguimos gestionando, haciendo cosas, tenemos que estar presentes siempre con la gente, el Estado tiene que tener presencia, no hay que detenerse con cuestiones que al ciudadano no le interesan, porque al ciudadano no le interesa la pelea de los funcionarios, hay que aclarar algunas cosas, pero nosotros seguimos para adelante, seguimos invirtiendo y gestionando"."NOS DEBEN APORTES En otro tramo de sus declaraciones, Arcioni manifestó: "ANSeS tiene la obligación de distribuir de todo lo que recibe de impuestos federales a las cajas que no fueron transferidas". Además valoró: "Chubut es un ejemplo por la Caja Previsional que tiene y no la vamos a transferir".En ese sentido, se refirió a las declaraciones efectuadas por el subsecretario del Ministerio del Interior, Juan Carlos Morán, e indicó: "en realidad son 104 millones, no 120" y es parte "del pago de una deuda que tenía el gobierno nacional con la caja previsional de Chubut".Afirmó: "uno ve el tinte político en esto. La gente de Cambiemos que tanto criticaba la política anterior, están haciendo los mismo pero potenciado. Dicen que eso es para que los jubilados chubutenses no tenga problemas, pero les quiero decir que jamás nos demoramos en pagarle a los jubilados, la obra social funciona, somos un ejemplo por la caja previsional, con dificultades sí, pero somos un ejemplo y no tenemos déficit".Arcioni aclaró: "ese dinero ANSeS tiene la obligación, de todo lo que recibe de impuestos federales, de distribuirlo a las cajas que no fueron transferidas". Por eso "ese monto es lo que nos estaban debiendo, que eran 13 millones mensuales, y pagan eso por varios meses que nos adeudaban".Aseveró: "es plata que nos deben, y que nos van a deber porque nosotros no les vamos a transferir la caja, nosotros la cuidamos, estamos orgullosos de nuestra caja previsional", afirmó el candidato a la diputación nacional, que cerró calificando como "lamentable" que "vengan a hacer política de esta forma".