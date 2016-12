Arcioni presidió el 74° aniversario de El Maitén

El vicegobernador Mariano Arcioni presidió ayer los actos por el aniversario de El Maitén, donde en nombre del Gobierno provincial entregó 18 viviendas y destacó "el orgullo de formar parte de un gobierno en el que la palabra "es un baluarte", como resaltó en el discurso que pronunció frente a la municipalidad local, en compañía del intendente, Oscar Currilén y los jefes comunales de El Hoyo, Daniel Cárdenas y de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares.Al transmitir los saludos del gobernador Mario Das Neves, Arcioni remarcó: "el gobierno de Mario Das Neves no gobierna para tal o cual localidad con mayores beneficios, sino para todos los chubutenses" y si bien expresó en relación al 2016 que "no ha sido un año para nada fácil", subrayó la importancia de haber logrado "un endeudamiento por 650 millones de dólares, que nos permitió pagar parte de la deuda recibida, y otra parte, destinarla a reactivar la obra pública en cada uno de los municipios y las comunas".En ese contexto recordó: "hoy El Maitén ya cuenta con 24 millones de pesos" para obras directas para la localidad, resaltando que las mismas fueron "consensuadas con el señor intendente y no fueron impuestas por el gobierno provincial". Agregó que ello "generará empleos directos y un gran movimiento en los comercios".REPUDIO A CORTESDE RUTAAdemás Arcioni repudió el accionar de algunos grupos en relación a "cortes de ruta, roturas en las vías del tren y los incendios en los puestos de seguridad". Dijo el vicegobernador que "son delitos muy graves como el incendio a la planta procesadora de frutillas, que brinda 40 puestos de trabajo" y reiterando lo expresado por el gobernador Das Neves, afirmó: "vamos a exigirle a la Justicia Federal y al fiscal que actúen y que estén atentos.Repudiamos este accionar", enfatizó Arcioni en relación a la serie de ataques violentos sucedidos en esa zona en los últimos tiempos.A su turno, el intendente de El Maitén, Oscar Currilén realizó un repaso de las distintas y difíciles situaciones que enfrentó durante el año y agradeció el apoyo de su equipo de trabajo, el acompañamiento y la labor de los concejales y el decisivo respaldo del gobernador de Chubut desde el primer día de gestión.Hizo especial hincapié en la decisión del gobernador Das Neves en relación a la colocación del bono en los mercados internacionales "lo que nos permitirá reconstruir el pueblo" afirmó, en relación a los fondos recibidos.