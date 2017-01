El Patagónico | Regionales | FIESTA DE LA FRUTA FINA - 16 enero 2017 Arcioni presidió la apertura oficial de la Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo Durante la ceremonia se entregaron aportes y se firmaron convenios entre el Gobierno provincial y el municipio. Un gran marco de público acompañó la velada.

El vicegobernador, Mariano Arcioni, presidió éste sábado por la noche la ceremonia de apertura oficial de la 31° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo. El acto contó con la presencia de ministros, secretarios, subsecretarios presidentes de entes descentralizados y diputados, el intendente interino, Daniel Cárdenas, autoridades municipales y concejales, entre otros.

Al ingresar al predio el vicegobernador efectuó una recorrida, visitando cada uno de los stands institucionales y de artesanos y productores.

Durante el acto se llevó a cabo la tradicional bendición de frutos, la entrega del 1° premio del concurso de cosechadores de frambuesa a Eduardo Medina y además se realizó la entrega de aportes a productores de la localidad y se firmaron distintos convenios con el municipio.

La velada tuvo un gran marco de público, que acompañó las distintas actividades propuestas y espectáculos artísticos y musicales que se desarrollaron en el escenario mayor para dejar formalmente inaugurada la tradicional celebración.



RECONOCIMIENTO

Durante la apertura de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, Arcioni expresó que "el gobernador Mario Das Neves les manda un cálido y afectuoso saludo a todos ustedes y en especial a Mirco Szudruk (el intendente)".

"Esta es una noche fantástica que estamos viviendo, es una fiesta que esperan muchas personas" y subrayó que "hay que hacer un especial reconocimiento a los productores, artesanos, a los vecinos por todo el trabajo que realizan".

Indicó que "hoy es un día muy especial. Ustedes saben cómo hemos recibido la Provincia, con muchas preocupaciones y deudas y a nosotros siempre nos importó la falta de atención a la Comarca".

"Saben de la atención que le dio Das Neves en sus dos anteriores mandatos y lamentablemente los cuatro años siguientes no tuvo el acompañamiento que tenían que tener en servicios y obras de infraestructura", pero "hoy la Comarca está en la agenda del gobernador y del Gobierno provincial; estamos realizando obras importantes que ahora se están notando" y parte de eso "son los convenios y aportes que hoy entregamos".

Por eso "esta una noche muy especial para toda la localidad de El Hoyo".

Por último Arcioni reiteró su agradecimiento a los presentes "por haber venido, acercarse a disfrutar de las actividades y por ser parte de esta fiesta tan especial y esperada por todos".



FIESTA MUY ESPERADA

Por su parte el intendente interino, Daniel Cárdenas, expresó que "hace un año me tocó estar acá también representando más que a un intendente que fue electo, a un gran amigo, Mirco Szudruk, que hoy por razones de salud no puede estar pero ha confiado en un equipo y en mí, y se lo agradezco profundamente" y en ese marco destacó "el gran trabajo que hicieron todos para poder lograr esta hermosa fiesta".

Cárdenas también agradeció "al gobernador Das Neves que me llamó hace rato para saludarme" porque "hoy para nosotros es una noche especial".

Indicó que "es una fiesta muy esperada por todos, los vecinos y los turistas; la esperan los productores, artesanos y toda la gente que participa, que expone y vende sus productos".

"Vamos a seguir trabajando fuerte por los productores porque son ellos los que trabajan la tierra día a día, y le ponen empeño para que esto sea un éxito", recalcó.

"Gracias a todos y que disfruten de esta hermosa fiesta de la comarca", concluyó.



APORTES Y CONVENIOS

Durante el acto de apertura oficial de la 31° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, el Ministerio de la Producción en el marco del "Programa Nuevas Ideas Chubut" entregó dos aportes a productores de la localidad, uno de ellos por 50 mil pesos y el otro de 40 mil pesos.

Además se firmó un acta acuerdo por la que el Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaria de Bosques, se compromete a entregar al municipio 70 metros cúbicos de madera rolliza de especie pino oregon para realizar la construcción e instalación en la reserva forestal de usos múltiples lago Epuyén.

Además se firmó un convenio entre la Administración de Vialidad Provincial y el municipio de El Hoyo, en el marco del cual el organismo le cede un camión para efectuar distintas tareas en la localidad.



Fuente: