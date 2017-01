El Patagónico | Regionales - 25 enero 2017 Arcioni recomendó a Linares y compañía "hacerse cargo del desastre que dejaron" El vicegobernador , Mariano Arcioni salió al cruce de las declaraciones formuladas desde el municipio comodorense, realizadas tanto por el intendente de esa ciudad, Carlos Linares como "por su vocero predilecto: Leonardo Rocha".



Arcioni lamentó las expresiones vertidas por los funcionarios de su ciudad y subrayó: "Linares debiera hacerse cargo de su corresponsabilidad por muchos de los males que hoy aquejan a nuestra ciudad, y por la falta de respuestas del Gobierno del que formó parte, con muchas obras pagadas y no terminadas, y a las cuales hoy no reconocen".

En ese sentido, el vicegobernador destacó: "hablan de crispación y de diálogo y cuando se los convoca hacen cualquier cosa para evitar poner la cara como corresponde y dar las discusiones necesarias". Y agregó: "encima algunos obedientes laderos, tienen el 'tupé' de poner en duda la cantidad de horas que el gobernador Mario Das Neves le dedica a la gestión pública, cuando es por todos conocido, por propios y extraños, el tiempo y la completa dedicación que le asigna a su rol".

"Cansa escuchar siempre a los mismos actores, porque son los mismos de siempre, y se ve que mucha prédica no tienen en otros funcionarios del municipio, porque sólo ellos practican ese rutinario ejercicio de pegarle a un gobierno que con muchos obstáculos, volvió a poner las cosas en su lugar, y en donde a los responsables de quienes tanto daño le hicieron a Chubut, se los identifica con nombre y apellido", aseveró Arcioni.



"SE TIENEN QUE HACER CARGO"

En vistas a la gira que lleva adelante el intendente comodorense por la Cordillera, Arcioni dijo: "nos preocupa el estado de violencia que impera en nuestras tierras, con encapuchados que asustan y amedrentan a los productores de la zona. Sería una buena señal en pos de esa impostada verborragia no confrontativa que Linares condene enfáticamente los hechos vandálicos que venimos denunciando, y por lo menos así, justifique tantos kilómetros recorridos fuera de su ciudad", aseveró.

En ese contexto, el presidente de la Legislatura del Chubut intentó entender la "andanada" de críticas de estas últimas horas contra el gobernador Das Neves y precisó: "quizás estén preocupados porque algunos números no les deben estar dando bien o necesitan distraer la atención de la gente, ante la imposibilidad de asumir tantos errores y responsabilidades compartidas con el peor gobierno en la historia de Chubut, que por fortuna pasó al olvido el 10 de diciembre de 2015".

Arcioni recordó: "en 12 años de afinidad política institucional con el anterior gobierno, no pudieron mejorarle la calidad de vida a los chubutenses e hicieron del despilfarro y la ostentación, una perjudicial forma de gobernar".

Así, finalizó afirmando: "por más que les duela, deben hacerse cargo, ser sensatos y mirarse al espejo".

