El Patagónico | Regionales | POLITICA - 25 julio 2017 Arcioni respaldó a los candidatos a convencionales de Sarmiento El vicegobernador y precandidato a diputado nacional de Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, respaldó en Sarmiento a la lista de candidatos a convencionales de Chubut Para Todos que encabeza Emanuel Venter y que aspira a elaborar la Carta Orgánica de la localidad.

Desde su rol como aspirante a la Cámara baja del Congreso, Mariano Arcioni inauguró una casa local y reivindicó el proyecto político que encabeza Mario Das Neves. "Este es un proyecto que tiene como uno de sus objetivos formar un partido provincial fuerte y sólido que tenga independencia, autonomía y que no tengamos "obediencia debida" del gobierno nacional. Estamos dando muestras claras de todo lo que hemos conseguido por la defensa de la provincia".

Planteó asimismo la necesidad de seguir discutiendo temas centrales que hacen a la industria y la producción regional. "Todo lo que se consigue para nuestra provincia es a requerimiento y exigencia del señor gobernador. Todo nos cuesta mucho y hoy estamos discutiendo un paquete de competitividad, de medidas fiscales, tributarias y sobre todas las cosas la reparación histórica", resalto Arcioni, quien estuvo acompañado en Sarmiento por la ministro de Familia, Leticia Huichaqueo.



TOMAR CONCIENCIA



El vicegobernador alentó a que se sumen voluntades en defensa de la región y brindó su apoyo a la lista de candidatos a convencionales que encabeza Emanuel Venter. "Hay muchos sectores representados. Ya tienen la Carta Orgánica en un cien por ciento redactada. Para que se tome conciencia, va a ser la "Constitución", la Carta Magna de la ciudad, donde van a estar plasmados todos los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y de las obligaciones de sus representantes, con todos sus límites, con los órganos de contralor".

Consideró que la Carta Orgánica refleja el crecimiento de Sarmiento e invitó al resto de las cinco listas que se postularán el 13 de agosto a ser parte de un debate.

"Quiero transmitirle a los sarmientinos, como al resto de los ciudadanos de la provincia, que tengan esperanza, que confíen en nosotros como lo vienen haciendo que es la única manera de posicionar a la provincia", resumió Arcioni durante una conferencia de prensa.

Los candidatos a convencionales para redactar la primera carta Orgánica Municipal en Sarmiento destacaron la presencia de funcionarios provinciales e hicieron hincapié en el interés que esta herramienta debe generar entre los ciudadanos. "Nuestra lista es heterogénea y con la representación de diferentes sectores y actividades. Hicimos en promedio tres reuniones por semana donde culminamos con un proyecto de Carta Orgánica que los demás partidos no han terminado", explicó Emanuel Venter sobre la tarea realizada.

"La Carta Orgánica –aclaró- va a jerarquizar y poner a la ciudad en un lugar de privilegio. Es más que un ordenamiento jurídico. En Sarmiento no se toma la dimensión que tiene la elección de convencionales. No es pensando en el 2019, sino para dos o tres gestiones mínimas o quizás nunca sea modificada. Es el futuro y no lo tenemos que dejar pasar. Proponemos jerarquizar a Sarmiento, independiencia de poderes, control de cuentas, limitación a los mandatos, creación del viceintendente; control de la gestión de los concejales entre otras cuestiones muy importantes", expresó Venter.

