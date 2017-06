Arcioni también reclama la rendición de fondos

El vicegobernador Mariano Arcioni se refirió ayer al informe presentado el miércoles por el gobernador Mario Das Neves detallando los 548.448.087 pesos que destinó el gobierno provincial para la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

El también precandidato a diputado nacional dijo que “en la presentación se efectuó un pormenorizado detalle de todo lo que ingresó desde las arcas provinciales y hacia qué áreas se direccionaron los montos".

Arcioni destacó que “este informe se presentó porque es la responsabilidad y obligación que tiene un gobierno y los funcionarios de rendir cuentas del dinero que ingresa, y también porque tenemos un Tribunal de Cuentas que nos controla y tenemos que rendir cuentas de dónde sacamos y hacia dónde van los fondos”.

“Es institucional y es la obligación que tiene el funcionario de informar. No hay una cuestión o alguna chicana política como lo han querido dibujar algunos funcionarios municipales” dijo, agregando que el gobierno municipal debería informar el destino de los 50 millones por los ATN que recibió al comienzo de la catástrofe.

Arcioni se refirió al cambio climático que está afectando a muchas localidades de la provincia, aunque advirtió que “debemos enfocarnos en reconstruir Comodoro Rivadavia porque han quedado muchas familias sin hogar”.

“Esto llevará mucho tiempo, planificación y dinero. Por eso debemos estar pensando en eso y no en cuestiones mínimas que lo único que hacen es entorpecer y perjudicar al ciudadano porque al no rendir cuentas no se puede entregar más dinero”, afirmó.





"LINARES ESTA EN CAMPAÑA"

Con respecto a las declaraciones del intendente Carlos Linares que dijo que “el gobierno provincial no escucha las necesidades de pueblo”, el vicegobernador enfatizó que “uno entiende que se trata de campaña porque los teléfonos están a disposición de los intendentes y las puertas de Fontana 50 están abiertas desde que comenzó nuestra gestión”.

“El gobierno provincial ha estado a disposición de Comodoro desde que comenzó la catástrofe climática”, dijo Arcioni, agregando que “hemos trabajado con cada una de las áreas provinciales que cumplen funciones en esta ciudad y brindando continuamente conferencias de prensa para informar a la población. Estamos trabajando atentos a Comodoro y ejecutando muchas obras”.