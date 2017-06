Arcioni y Huichaqueo se reunieron con vecinos de Pueyrredón y Juan XXIII

Huichaqueo también indicó que mediante un registro habilitado en la Delegación del Ministerio de Familia en la ciudad se determinó que 15.000 familias fueron asistidas con recursos y más de 25.000 han sido atendidas en diferentes trámites. "Esto lo podemos constatar con la documentación correspondiente. Se han entregado certificados para catástrofe y la asistencia que se ha gestionado desde la oficina".

"Vemos con cierta tristeza –dijo Huichaqueo- la desolación de la gente. Una cosa es la que dicen y otra la que hacen desde la Municipalidad. Yo como ministra no me voy a cansar de seguir pidiendo las explicaciones que correspondan", afirmó y reveló haber intentado comunicarse con el secretario de Desarrollo Humano local Marcelo Rey e inclusive solicitando reuniones para avanzar en la coordinación. "Le avisé de mi presencia en la ciudad y le he pedido reuniones pero aún estoy a la espera", reclamó.

"Los vecinos plantean la burocracia que hoy se está poniendo ante un reclamo real. Es burocracia, más burocracia. Sabemos que siempre debe presentarse documentación aunque eso no debe ser un impedimento para dar una respuesta rápida. Eso es lo que siente los vecinos: falta de respuestas ante situaciones planteadas desde una realidad", puntualizó.

Por su parte, el vicegobernador Mariano Arcioni adhirió al planteo respecto a las demoras en la llegada de asistencia y acompañamiento. "Uno ve como se trabaja pero quizás hay respuestas que se demoran más de la cuenta y no es eso lo que los vecinos están esperando. Todos quieren una respuesta inmediata. Debieran acotarse esos plazos. Hemos tenido muy buena comunicación al inicio de la tormenta pero después lamentablemente se ha ido perdiendo no en todas, pero sí en algunas áreas puntuales", finalizó.