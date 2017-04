El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 11 abril 2017 Argentina buscará meterse en la final de la Copa América de futsal El selección nacional de fútbol de salón de la AFA viene de golear a Chile 7-1, mientras que la "Celeste" venció 6-4 a Paraguay. La otra "semi" la jugarán a continuación Brasil con los paraguayos.

El seleccionado argentino de futsal, último campeón del mundo, buscará hoy dar un paso más en la defensa del título de la Copa América cuando enfrente a Uruguay en la provincia de San Juan, sede la 12ma. edición del certamen organizado por Conmebol.

El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Aldo Cantoni, que según los indicios de la venta de entradas volverá a estar repleto, y será televisado en directo por la señal DeporTV.

La otra semifinal la jugarán desde las 21:30, Brasil, ganador del grupo A, ante Paraguay, segundo del grupo B.

El campeón del mundo y defensor del título obtenido en Ecuador 2015 se metió en semifinales como segundo mejor clasificado del grupo A con diez puntos, los mismos que Brasil, pero con menor diferencia de gol.

El equipo dirigido por Diego Giustozzi superó a Bolivia 6-1, Venezuela 8-2 y Chile 7-1 y empató sin goles con Brasil, ganador de nueve de las once ediciones de la Copa América y pentacampeón del mundo.

El equipo nacional no podrá contar con el habilidoso Eduardo Villalva, quien fue expulsado en el duelo ante Chile por un supuesto codazo a un rival.

El flamante refuerzo de San Lorenzo y ex figura de Pinocho era una de las caras nuevas del plantel ya que por decisión del cuerpo técnico no formó parte del último Mundial.

Con su juego atrevido y desfachatado, "Edu" se ganó el cariño del público sanjuanino y será una baja sensible para el espectáculo.

Argentina es candidata a pasar a la final pero enfrente tendrá a un duro conjunto uruguayo que fue de menor a mayor durante el torneo.

La "Celeste" venció a Perú 6-3, luego quedó libre, empató con Colombia y Ecuador, ambos 3-3, y en la última fecha le ganó a Paraguay, que ya estaba clasificado, por 6-4.

El equipo dirigido por Diego D'Alessandro, un admirador del trabajo de Giustozzi en Argentina, tiene potencial y cuenta con dos futbolistas (Richard Catardo e Ignacio Salgués) que militan en Kimberley, de la Primera división de Argentina, y con un brasileño nacionalizado uruguayo Xande de los Santos, quien juega en su liga natal, una de las más poderosas del mundo.

Hoy también se definirán los puestos del 5 al 10. A las 13:30 la jornada empezará con Chile-Perú; a las 15:30 jugarán Bolivia-Ecuador; y a las 17:30 Venezuela-Colombia.

La final se disputará mañana a las 22, dos horas después del previsto por el tercer puesto.



