El Patagónico | Deportes | TENIS - 11 abril 2017 Argentina conocerá hoy al rival para el repechaje de setiembre El equipo, que tiene como capitán a Daniel Orsanic, quien en 2017 le diera al país su primera Copa Davis, tendría como posibles rivales a India, Hungría, Belarús, Colombia, Brasil, Holanda, Kazajstan y Portugal.

Argentina, campeón de la Copa Davis hace apenas cuatro meses y medio, conocerá hoy a su rival para el playoff de Repechaje que animará en setiembre, en el que se jugará la permanencia en el Grupo Mundial luego de haber perdido este año en la ronda inicial con Italia.

El actual campeón de la Davis fue confirmado ayer como cabeza de serie número uno para el acto de sorteo que se efectuará hoy desde las 6 en Londres, en la sede de la Federación Internacional de Tenis (ITF), por delante de los demás preclasificados a los que no enfrentará en el Repechaje: Croacia (2), Suiza (3), República Checa (4), Alemania (5), Japón (6), Rusia (7) y Canadá (8).

Los playoffs del Grupo Mundial se jugarán el 15, 16 y 17 de setiembre (el mismo fin de semana que las semifinales entre Bélgica-Australia y Francia-Serbia) y los posibles rivales de la Argentina son India, Hungría, Belarús, Colombia, Brasil, Holanda, Kazajstan y Portugal.

En el sorteo de hoy, para determinar la localía se invertirá la condición del último partido entre ambos, siempre que ese encuentro se haya jugado a partir de 1970.

Si no existieran antecedentes, la condición de local se establecerá por sorteo en el mismo momento que se realiza el cuadro de partidos.

En ese contexto, Argentina será local en un eventual cruce ante Belarús, Colombia, Hungría o India, mientras que le tocará de visitante si el rival es Brasil, Holanda o Kazajstán.

En el caso de que el rival sea Portugal, se sorteará la localía debido a que no existen antecedentes entre argentinos y lusitanos en la Davis.

El equipo conducido por el capitán Daniel Orsanic fue campeón de la Davis por primera vez en su historia el 27 de noviembre pasado, cuando venció a Croacia por 3-2 en Zagreb, pero quedó en situación de revalidar su plaza en el grupo de elite merced a la derrota que sufrió en febrero pasado ante Italia por 3-2 en la serie jugada en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, en la Capital Federal.

En la serie ante los italianos Argentina no contó con su as de espadas, el tandilense Juan Martín Del Potro, ni con el azuleño Federico Delbonis, los artífices de la hazaña en Zagreb.

Según reveló a Télam una fuente cercana a Del Potro, el tenista está dispuesto a jugar el repechaje de setiembre y ya se lo comunicó a Orsanic, algo que sería muy importante para la Argentina.

Argentina conservará el trofeo de la Copa Davis hasta setiembre y lo devolverá a la ITF para que lo tenga a disposición y pueda entregarlo al nuevo campeón que se consagrará en la final prevista para el 24, 25 y 26 de noviembre.





Fuente: