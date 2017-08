Argentina debuta en la AmeriCup de básquetbol frente a Venezuela

El seleccionado de básquetbol de la Argentina iniciará esta noche su camino en la Copa América (FIBA AmeriCup) cuando enfrente a Venezuela, en partido válido por la primera fecha del grupo B de la competencia continental.

El encuentro se iniciará a las 22:00 y será el segundo de una jornada inaugural que se desarrollará íntegramente en el estadio Osvaldo Casanova de la ciudad de Bahía Blanca. Previamente, desde las 19:30 se medirán Canadá-Islas Vírgenes.

El equipo dirigido por Sergio Hernández asumirá este compromiso (que clasificará a los Juegos Panamericanos Lima 2019) con un plantel renovado. Ya no hay componentes de la denominada Generación Dorada (se retiraron del seleccionado Emanuel Ginóbili y Andrés Nocioni, por caso), porque el capitán y emblema, Luis Scola (máximo goleador histórico en 147 partidos internacionales), quedó al margen de este cuadrangular –por lo menos-, a causa de un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda.

En ese contexto, el conjunto albiceleste buscará mantener una "identidad de juego", tal como lo adelantó el DT Hernández.

A juicio del entrenador alcanzar esa premisa le permitirá al equipo "progresar y obtener resultados", con vistas a las ventanas eliminatorias de noviembre, la competencia que empezará a definir los clasificados para el Mundial China 2019.

Argentina tendrá en sus filas, por cierto, a varios exponentes que formaron parte del último plantel olímpico en Río de Janeiro 2016, donde el campeón Estados Unidos lo eliminó en cuartos de final.

Estarán, entre otros, los bases Facundo Campazzo (Real Madrid, España) y Nicolás Laprovíttola (Zenit San Petersburgo, Rusia); el escolta Nicolás Brussino (Atlanta Hawks, NBA), el alero Patricio Garino (sin club), el ala pivote Gabriel Deck (San Lorenzo) y el interno Marcos Delía (UCAM Murcia, España).

Con ellos más otros jóvenes como Luca Vildoza (Laboral Baskonia, España), Lucio Redivo (Bilbao Basket, España) o Máximo Fjellerup (Bahía Basket), el equipo argentino buscará dar los primeros trazos de un ciclo que augura proyección y futuro.

El rival de hoy será Venezuela, un "clásico" de los últimos años que, por ejemplo, le ganó la final del Preolímpico México 2015, bajo la batuta del también bahiense Néstor 'Che' García.

El ex entrenador de Peñarol de Mar del Plata continúa al frente del representativo 'vinotinto' que muestra como principales referencias al base Heissler Guillent, al escolta José Vargas (ex La Unión de Formosa) y a los internos Miguel Ruiz (ex Regatas Corrientes) y Néstor Colmenares, entre otros.