Argentina inicia ante Kazajistán una pulseada para evitar el descenso

Argentina, actual campeón de la Copa Davis, se medirá desde mañana a las 3 de la madrugada con Kazajistán en la ciudad de Astana, en el inicio de la serie de Repechaje al mejor de cinco puntos para mantenerse en el Grupo Mundial en 2018.

El equipo argentino, con Daniel Orsanic como capitán y sólo un integrante de la formación que fue campeona el 27 de noviembre último tras imponerse sobre Croacia (3-2) en Zagreb, el bahiense Guido Pella, intentará evitar el descenso con un equipo que liderará Diego Schwartzman y tendrá dos debutantes, los doblistas Máximo González y Andrés Molteni.

La serie se jugará en el estadio National Tennis Centre, de Astana, y comenzará mañana a las 3 (hora de la Argentina) con el primer partido de single y el segundo a continuación, mientras que el sábado a partir de las 5 se jugará el punto de dobles, siempre con transmisión de la señal de cable TyC Sports.

La eliminatoria entre argentinos y kazajos concluirá el domingo desde las 5 con los dos últimos partidos de singles, y el ganador jugará en el Grupo Mundial en 2018, mientras que el perdedor descenderá a su zona continental.

El sorteo del orden de juego para la serie se efectuará en la madrugada de hoy, aunque está claro que Argentina presentará a Diego Schwartzman (28) como singlista número uno y al "zurdo" Pella (73) como dos, y que los Kazajos estarán liderados por Mikhail Kukushkin (78) y la segunda raqueta surgirá entre Dmitry Popko (196) y Alexandr Nedovyesov (235).

En ese contexto, mañana Pella deberá lidiar con Kukushkin y el "Peque" con Popko o Nedovyesov, ya que en el primer día se enfrentarán el uno de un país contra el dos del otro.

"No conozco demasiado a los kazajos, así que me enfocaré mucho en lo mío, en adaptarme lo más rápido posible a la cancha. Por lo que vi en las prácticas, los dos son muy agresivos", comentó Schwartzman, quien está con el ánimo alto tras haber arribado a los cuartos de final del US Open la semana pasada.

Argentina quedó en situación de Repechaje tras haber perdido en febrero pasado con Italia (3-2) en una serie jugada en el Parque Sarmiento, en la Capital Federal, y se jugará su suerte en Astana con un tenista que atraviesa el mejor momento de su carrera como el "Peque" Schwartzman, otro confiable como el bahiense Pella, único que jugó las cuatro series de 2016 en las que Argentina logró el ansiado título, ya que estuvo en Gdansk (Polonia), Pesaro (Italia), Glasgow (Gran Bretaña) y Zagreb (Croacia), y una pareja de dobles.

La formación conducida por Orsanic está resentida por las ausencias de Juan Martín Del Potro, Leonardo Mayer y Federico Delbonis, los dos primeros porque decidieron que no volverán a jugar la Davis, y el azuleño por una lesión en la cadera, y tampoco se pudo contar con otros tenistas de segunda línea como Horacio Zeballos, a quien que no le interesa jugar mientras esté Orsanic, y Carlos Berlocq, descartado por el propio capitán.

"Por primera vez jugaremos con dos doblistas, algo que no habíamos hecho nunca antes. Siempre prefiero citar a cuatro singlistas para disponer de más opciones, pero en este caso no tenía cuatro en muy buen nivel y disponibles para venir a Astana", analizó Orsanic, de 49 años, quien debió apelar al ingenio para diagramar el equipo que intentará no perder la categoría conseguida en 2001.

Argentina tendrá entonces a dos singlistas y una pareja de dobles con experiencia que ganó este año el Challenger Copa Ciudad de Tigre, sobre cemento (en Astana se jugará sobre una rápida carpeta), y también conquistó en 2014 el Challenger de Santos, en polvo de ladrillo.

En la puesta a punto en Astana, tanto Pella como Schwartzman demostraron estar muy bien adaptados a la superficie, en los intensos peloteos que llevaron adelante con el santiagueño Marco Trungelliti (126), quien oficia de sparring, tal como lo hizo el año pasado en Glasgow y Zagreb.

El rival, Kazajistán, con el capitán Dias Doskarayev, opondrá a los mencionados Kukushkin, Popko, Nedovyesov y ayer incluyó a Timur Khabibulin en lugar de Denis Yevseyev.

Los kazajos no tendrán a Andrey Golubev, relegado al puesto 605 del ranking mundial, lejos del que ganó el ATP 500 de Hamburgo en 2010 cuando ocupó el casillero 33, y tampoco fue citado el ascendente juvenil Alexander Bublik (104).

De manera que el segundo singlista sería casi con seguridad Popko (194) y completan la formación Nedovyesov (220) para el dobles y posiblemente Kukushkin.

Sin Golubev, será Kukushkin el único que estuvo presente en el enfrentamiento entre la Argentina y Kazajistán, que fue en julio de 2011, con victoria de los "albicelestes" por 5-0 en una serie jugada en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, por los cuartos de final del Grupo Mundial de ese año.