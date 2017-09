El Patagónico | Deportes - 02 septiembre 2017 Argentina juega con México e intentará ser finalista

El seleccionado argentino de básquetbol enfrentará esta noche a las 21 a México en una de las semifinales de la Copa América (AmeriCup), encuentro que se disputará en el estadio Orfeo Superdomo de Córdoba, mismo escenario en el que se medirán por la otra llave Estados Unidos e Islas Vírgenes, desde las 18:30.

Los locales no contarán con su máximo referente, el experimentado pivote Luis Scola, quien padece una lesión muscular en el gemelo de su pierna izquierda, infortunio sufrido el último fin de semana cuando el equipo disputó la fase de grupos en Bahía Blanca.

En tanto que el pivote santiagueño Gabriel Deck está afectado por un fuerte esguince de tobillo y su presencia en el seleccionado argentino está en duda para el duelo ante los aztecas. El jugador de San Lorenzo se lesionó en el juego del lunes ante Islas Vírgenes y será esperado hasta último momento para determinar si juega o no este fin de semana.

El plantel argentino está conformado por Facundo Campazzo, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Gabriel Deck, Marcos D'elía, Nicolás Laprovíttola, Javier Saiz, Lucio Redivo, Máximo Fjellerup, Tayavek Gallizzi, Luca Vildoza.

Para clasificar primero en el grupo B, el seleccionado nacional derrotó a Venezuela 67 a 62, a Canadá 92 a 86, y vapuleó en el último encuentro a Islas Vírgenes por un contundente 104 a 51, en el cuadrangular disputado en Bahía Blanca.

Islas Vírgenes, mientras tanto clasificó a la fase final al quedarse con el segundo puesto de esa zona, que quedó con un triple empate junto a Canadá y Venezuela (1 partido ganado cada uno), pero los centroamericanos tuvieron mejor diferencia de puntos en los juegos entre ellos.

El representativo de los Estados Unidos, integrado por mayoría de jugadores de la D-League (Liga de Desarrollo) de la NBA, cumplió con los pronósticos y se adjudicó el grupo C disputado en Montevideo, al superar sin inconvenientes a Panamá (97-56), Uruguay (74-66) y República Dominicana (72-56).

En tanto que México se impuso en el grupo A que se jugó en Medellín, al vencer a Puerto Rico 69 a 66, Brasil por 99 a 76 y por último a Colombia 82 a 70.





