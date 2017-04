Argentina, con Matías Rima, le ganó a Brasil sobre la hora

En el primero de los cuatro amistosos en la tierra colorada, la selección Argentina de futsal comenzó con el pie derecho en Posadas y terminó la noche en una verdadera fiesta. Lo ganaba 2 a 0 y Brasil reaccionó para empatarlo y cuando parecía que se quedaban empatados apareció la garra albiceleste para ganarlo en el final 3-2. Anoche jugaban al cierre de esta edición el segundo compromiso en Montecarlo.

Desde temprano, el color lo pusieron los hinchas en el Finito Gehrmann, donde al menos 2 mil personas corearon los cánticos tradicionales de aliento y pudieron ver de cerca, por primera vez en 23 años, a una selección argentina en tierra colorada. El partido atrajo espectadores no sólo de Misiones, sino también de Corrientes y hasta de Tucumán. Además, desde el Ministerio de Deportes y la Cafs, los organizadores, se entregaron "flotadores" albicelestes que terminaron de ponerle ambiente al show. La lluvia, que no paró de caer en toda la noche, no fue suficiente para apagar tanta pasión.

Sobre el juego en sí, Brasil salió entonado al parquet y dominó los primeros cinco minutos de juego. Sin embargo, el entrenador Ariel Avveduto movió el banco y el ingreso de Renzo Grasso le cambió la cara a la selección, que a los 8’ llegó al 1-0 por medio del mendocino Gastón Fernández, y encontró el 2-0 por medio del propio Grasso, un minuto después.

Lo que sucedió después fue increíble. Brasil se cargó de faltas y Argentina tuvo cuatro libres sin barrera que no pudo aprovechar. El misionero Sandro Antivero -de los tres convocados, el que más jugó- se hizo cargo de dos de esas ejecuciones, pero en una no pudo con Danilo y en la otra el disparo se le fue por arriba. Pese a ello, el público abrazó de principio a fin tanto al jugador de Dos de Mayo como a Piru Gómez, que también sumó sus primeros minutos con la camiseta argentina.

Y los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro. A los 18", Thiago Negri, claramente la figura de Brasil marcó el 1-2 de libre sin barrera. Un minuto después, Herminho puso el 2-2.

El resultado no iba a moverse más hasta los 19 del ST. Hasta ese entonces, hubo acción y Argentina tuvo las más claras, sobre todo después de la expulsión de Negri por segunda amarilla, tras una mano intencional. A exactamente un minuto del final, cuando todo hacía prever los penales, Grasso reapareció para confirmar por qué es uno de los ídolos del equipo y derrotó a Danilo para poner el 3-2 definitivo y darle el primer juego a la Argentina. Todo ante un Finito Gehrmann que vibró, sufrió y al final festejo en una noche histórica que será difícil de olvidar.