El Patagónico | Deportes - 08 febrero 2017 Argentina necesita ganarle a Brasil para buscar un lugar en el Mundial Se enfrentan desde las 22:30, por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, clasificatorio para el Mundial. La selección de Claudio Ubeda está en el quinto puesto con 3 puntos y, por ahora, fuera de la cita ecuménica. La "verdeamarela" marcha en cuarto lugar con 4 unidades y hasta el momento puede sacar pasaje para Corea del Sur.

El seleccionado Sub 20 de la Argentina enfrentará hoy a Brasil con la necesidad de ganar, para continuar con chances de conseguir uno de los cuatro cupos que entrega el hexagonal final del Campeonato Sudamericano de Ecuador para el Mundial de Corea del Sur 2017, a jugarse en mayo.

El clásico sudamericano, aunque esta vez a nivel juveniles, se jugará desde las 22:30 (hora de la Argentina) en el estadio 'Olímpico Atahualpa', de la ciudad de Quito, con transmisión de la señal de cable TyC Sports.

Argentina está en el quinto puesto, con 3 puntos, sobre un total de seis equipos, fuera de la zona de clasificación a la Copa del Mundo.

Las posiciones están encabezadas por Uruguay con 9 puntos y la clasificación al Mundial asegurada, luego se ubican Ecuador, Venezuela y Brasil con 4, Argentina 3 y cierra Colombia con 1 y sin chances de clasificarse.

El combinado "albiceleste" viene de sufrir una contundente derrota por 3-0 ante el local Ecuador, el mismo resultado que padeció en la primera fecha ante Uruguay, mientras que venció por 2-1 a Colombia en la segunda jornada de la ronda final.

Para enfrentar a Brasil, el técnico Claudio Ubeda está obligado a realizar una modificación debido a la suspensión del defensor Lisandro Martínez, quien deberá cumplir una fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

En razón de ello, el defensor Milton Valenzuela, titular ante Uruguay y Colombia por la primera y segunda fecha de la ronda final, regresaría a la alineación inicial en lugar del suspendido Martínez.

En tanto, debido al bajo rendimiento mostrado por el equipo ante 'La Tri', el técnico 'albiceleste' realizaría algunas modificaciones con el objetivo de conseguir el triunfo.

Así, el defensor Nahuel Molina volvería al primer equipo sobre el lateral derecho de la defensa en lugar de Nicolás Salazar, quien no tuvo un buen desempeño frente a los ecuatorianos.

En tanto, en la zona del mediocampo, el volante Julián Chicco podría dejar su lugar ante la 'verdeamarela' y ser reemplazado por Tomás Belmonte, quien cumplió dos fechas de suspensión, tras haber sido expulsado de manera directa ante Uruguay, por la fecha 1 de la fase final.

Por su parte, Brasil venció por 1-0 a Venezuela en la fecha pasada, resultado que lo dejó ubicado en el cuarto lugar con 4 unidades, misma cantidad que Ecuador y Venezuela.

Además del último triunfo ante 'La Vinotinto', el seleccionado brasileño consiguió un empate 2-2 frente a Ecuador en el debut de la ronda final, mientras que cayó por 2-1 vs Uruguay (fecha 2).

Para el choque ante Argentina, el entrenador del 'scratch' juvenil, Rogério Micale, también tendrá que realizar una modificación de manera obligada debido a la suspensión del defensor Gabriel, por haber llegado al límite de tarjetas amarillas y cuyo reemplazante sería Lucas Cunh.

El resto del equipo sería el mismo que consiguió una victoria por 1-0 sobre el final del partido (gol de Felipe Vizue, a los 43 minutos de la segunda etapa) ante Venezuela en la fecha pasada.

En la quinta y última fecha del hexagonal final, Argentina enfrentará a Venezuela, mientras que Brasil lo hará ante Colombia.

La fase final del Campeonato Sudamericano de Ecuador 2017 otorga cuatro plazas rumbo al próximo Mundial de la categoría de Corea del Sur, a disputarse desde el 20 de mayo al 11 de junio del presente año.

