El Patagónico | Deportes - 02 febrero 2017 Argentina se enfrenta a Colombia y quiere olvidar el último traspié El equipo que dirige Claudio Ubeda se presenta desde las 18:00 por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Ecuador, y que es clasificatorio para el Mundial. El conjunto "albiceleste" viene de caer 3-0 ante Uruguay, mientras que los colombianos llegan con un empate frente a Venezuela.

El seleccionado argentino Sub 20 abrirá la jornada de hoy cuando enfrente a Colombia con la obligación de conseguir un triunfo que le haga olvidar la goleada por 3-0 sufrida ante Uruguay en el debut, en un partido correspondiente a la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano de Ecuador 2017.

El partido se jugará desde las 18 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico Atahualpa, con transmisión de la señal de cable TyC Sports. Argentina, conducida por el entrenador Claudio Úbeda, se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones y sin unidades, tras la derrota padecida ante los "charrúas" en el inicio de la ronda final.

El seleccionado albiceleste tendrá que salir a buscar los tres puntos para no depender a futuro de los resultados de los otros encuentros y para que el resto de los seleccionados, en caso de ganar, no le saquen amplias diferencias numéricas de cara al final de la ronda decisiva del torneo.

Un hipotético empate o una derrota dejaría al seleccionado seis veces campeón del mundo de la categoría en la obligación de tener que ganar los tres encuentros restantes para intentar conseguir uno de los cuatro boletos rumbo al próximo Mundial, a jugarse en Corea del Sur, sin tener que quedar subordinado a otros resultados.

Para enfrentar al conjunto "cafetero", el técnico Úbeda está obligado a realizar una modificación debido a la expulsión de Tomás Belmonte, mediocampista de Lanús, en la última presentación.

Para ocupar el lugar de Belmonte, Úbeda deberá elegir entre Pedro Ojeda, futbolista de Rosario Central que cubrió esa posición en el debut del torneo ante Perú (1-1), o el volante Franco Moyano, de San Lorenzo, quien también jugo en esa zona en el empate sin goles ante Venezuela en la fase de grupos.

Además, el futbolista de Belgrano de Córdoba Cristian Romero volverá a la zaga central de la defensa junto a Juan Foyth, en lugar de Lisandro Martínez, tras haber cumplido ante Uruguay la fecha de suspensión por la expulsión por doble amarilla (la segunda del torneo) frente a Venezuela.

Por su parte Colombia suma una unidad al igual que Venezuela, Brasil y Ecuador, tras el empate 1-1 ante la "Vinotinto", encuentro que abrió la primera fecha de la ronda final del Sudamericano.

Respecto del armado del equipo, el entrenador Carlos Restrepo también tendrá que realizar una modificación de manera obligada en Colombia, al igual que Úbeda, debido a la expulsión por doble amarilla del defensor Carlos Cuesta en el encuentro anterior, por lo que su lugar será cubierto por Breiner Paz.

Además, Restrepo podría darle rodaje como titular al delantero Juan Hernández, autor del gol de penal que decretó la igual ante los venezolanos, en lugar del atacante Michael Gómez. El resto del equipo se mantendría de la misma manera respecto del que igualó ante el conjunto venezolano en la jornada pasada.

El hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2017 otorga cuatro cupos para el próximo Mundial de la categoría, certamen que se llevará a cabo en Corea del Sur, desde el 20 de mayo al 11 de junio.El equipo que dirige Claudio Ubeda se presenta desde las 18:00 por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Ecuador, y que es clasificatorio para el Mundial. El conjunto "albiceleste" viene de caer 3-0 ante Uruguay, mientras que los colombianos llegan con un empate frente a Venezuela.





Fuente: