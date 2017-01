El Patagónico | Deportes - 13 enero 2017 "Argentina tiene la responsabilidad de ser protagonista por su historia" "Vamos a llegar muy bien al inicio del certamen", afirmó el director técnico. El plantel, que tiene en sus filas al delantero comodorense Tomás Conechny, viajará esta tarde a Quito.

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol Sub 20, Claudio Úbeda, se mostró confiado de cara al torneo Sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo en Ecuador del 18 de enero al 11 de febrero y que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Corea del Sur, y ayer aseguró que su equipo "tiene la responsabilidad de ser protagonista por su historia".

"Vamos a llegar muy bien al inicio del certamen. Tratamos de sumar minutos haciendo partidos amistosos. El ánimo de los jugadores es muy bueno. Argentina tiene la responsabilidad de ser protagonista por su historia", afirmó Ubeda durante la conferencia de prensa que brindó en el predio que tiene la AFA en la localidad bonaerense de Ezeiza.

"Los últimos torneos las selecciones se fueron equilibrando entre sí. Por eso este tipo de torneos son cada vez más competitivos. Nuestro objetivo es quedarnos con uno de los cuatro cupos rumbo para el Mundial", agregó.

Y cerró: "Obviamente que tenemos la ilusión de buscar lo mejor y el éxito. Veremos cómo se da todo con el correr de los partidos".

Argentina, actual campeón Sudamericano de la categoría, se adjudicó cinco títulos: 1967, 1997, 1999, 2003 y 2015.

Ubeda, para seguir haciendo honor a la historia, apostará a un 4-2-3-1 con los siguientes nombres: Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela); Nahuel Molina (Boca Juniors), Cristian Romero (Belgrano de Córdoba), Juan Foyht (Estudiantes de La Plata) y Milton Valenzuela (Newell's Old Boys de Rosario); Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata) y Pedro Ojeda (Rosario Central); Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Ezequiel Barco (Independiente) y Brian Mansilla (Racing Club); y Lautaro Martínez (Racing Club).

"Lo principal es que el equipo tenga una identidad de juego bien definida y ojalá que la podamos plasmar en el Sudamericano", sostuvo el entrenador.

"Veo un grupo con ganas de conseguir cosas importantes. Son jugadores de selección, dentro y fuera de la cancha", continuó.

Argentina, que integrará el grupo B, debutará el jueves 19 de enero frente a Perú, el sábado 21 se medirá ante Uruguay, el lunes 23 jugará con Bolivia y cerrará su participación el viernes 27 contra Venezuela.

"Uruguay es fuerte, Venezuela evolucionó bastante. La parte más dura será el hexagonal final. Tenemos que estar preparados y hay que salir a jugar cada partido como una verdadera final", analizó Úbeda.

"Sumamos 50 entrenamientos, lo cual no es poco, pero el resto de las selecciones vienen trabajando juntas desde el año pasado. Es la única diferencia que veo. No lo veo como un obstáculo ni una excusa", confesó.

Por último, Ubeda confirmó que Ascacibar será el capitán. "Es líder por naturaleza y tiene llegada a todo el plantel", justificó.

Justamente el jugador de Estudiantes de La Plata habló en la conferencia de prensa. "Es una alegría muy grande representar al país. Ojalá que se pueda plasmar la idea que se viene trabajando. Tenemos un objetivo claro y apuntamos a eso", apuntó

"Tengo una espina clavada y ojalá me la pueda sacar ahora (por la eliminación en la fase de grupos en los Juegos Olímpicos de Río 2016). No me llamaría referente, pero si sirve la experiencia que tengo será bienvenido. Siento orgulloso y emoción por ser el capitán", finalizó.

El seleccionado se entrenó ayer en el predio que tiene la AFA en Ezeiza y hoy viajará a las 19:45 rumbo a Quito, previa escala en Lima, para jugar el campeonato Sudamericano Ecuador 2017.

La única novedad del día fue que no trabajó el zaguero central Cristian Romero, de Belgrano de Córdoba, por precaución debido a un golpe sufrido en el amistoso del miércoles en el triunfo sobre Boca Juniors (1-0). Ubeda primero dispuso una serie de ejercicios tácticos en ataque de definición, luego otros en defensa y finalmente fútbol en espacios reducidos.

