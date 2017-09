El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 septiembre 2017 Argentina tiene que ganar para seguir soñando con Rusia 2018 La Selección se encuentra en zona de repechaje y esta noche tendrá enfrente al último de las Eliminatorias Sudamericanas. Jorge Sampaoli presentaría tres cambios con respecto al empate en Montevideo ante Uruguay. Ingresarán Javier Mascherano, Ever Banega y Lautaro Acosta. Además, Guido Pizarro seguirá entre los titulares y Lucas Biglia irá al banco.

El seleccionado argentino de fútbol recibirá esta noche a su par de Venezuela, ya sin chances y último en las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido trascendental para la clasificación del conjunto local al Mundial de Rusia 2018, que marcará el debut de Jorge Sampaoli en Buenos Aires.

El partido, válido por la 16ta. fecha, se disputará desde las 20:30 en el estadio Monumental Antonio V. Liberti, bajo el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Argentina se juega mucho más que tres puntos, ya que luego del empate 0-0 ante Uruguay en Montevideo tiene la posibilidad de ganar y ofrecer un juego mucho más convincente ante un débil rival en el debut de Sampaoli frente al público argentino.

La igualdad del jueves último en el estadio Centenario de Montevideo mantuvo al conjunto albiceleste en el quinto puesto, que brinda la posibilidad de un repechaje ante Nueva Zelanda o Islas Salomón, con 23 puntos y con una diferencia de gol de +1.

En cuarto lugar, el último de clasificación directa a Rusia 2018, se ubica Chile, con los mismos puntos pero con una diferencia de +2.

El equipo dirigido por Sampaoli saldrá a la cancha con el conocimiento del resultado de Chile, que visita a Bolivia en La Paz; de Colombia, que tiene 25 unidades y recibe al líder y ya clasificado Brasil en Barranquilla; y también de Perú (21) que en Quito enfrenta a Ecuador (20).

Si Argentina logra vencer a Venezuela por una buena diferencia podría trepar a los puestos de clasificación sin depender de un mal resultado de Chile y hasta tiene la posibilidad de quedar segundo si Colombia pierde con Brasil y Uruguay no puede con Paraguay en Asunción en el partido que se jugará casi en simultáneo.

El peor panorama para la selección nacional sería empatar o perder con la "Vinotinto", que solamente ganó un partido en el certamen, además de que ganen Perú y Paraguay, ya que podría caer al sexto lugar a dos fechas del final del certamen clasificatorio.

Venezuela, por su parte, ocupa la última posición con apenas siete unidades y ya no tiene chances de clasificar al Mundial.

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel, ex arquero con pasado en el fútbol argentino, llega sin presiones al encuentro y, a la vez, envalentonado por el empate 0-0 que consiguió ante Colombia en San Cristóbal.

El rival, que en la previa se presume como accesible, le abre la oportunidad al conjunto albiceleste de conseguir un triunfo muy necesario y de convencer a propios y extraños que la clasificación a Rusia es posible.

Con respecto al equipo que jugó -y dejó varias dudas- en Uruguay, Sampaoli realizará tres variantes, una obligada y dos por decisiones tácticas.

El defensor Gabriel Mercado recibió la segunda tarjeta amarilla y en su lugar ingresará Javier Mascherano.

El subcapitán y referente de esta generación de futbolistas tendrá su primer partido como defensor, a pesar de que hace más de seis años que se desempeña en ese puesto en Barcelona.

El mediocampista Ever Banega, una debilidad de Sampaoli, cumplió la fecha de suspensión y volverá a la titularidad en reemplazo de Lucas Biglia.

Así el ex Lanús Guido Pizarro se mantendrá en el once inicial tras cumplir en sus dos primeros partidos en el seleccionado (debutó ante Bolivia con Edgardo Bauza como técnico).

La última modificación será en la parte ofensiva ya que Lautaro Acosta reemplazará a Marcos Acuña, quien no pudo asentarse en el sector derecho del mediocampo por su condición de zurdo.

El esquema será diferente al del Montevideo, pues pasará de un 3-4-3 a un 3-3-1-3 porque la idea de Sampaoli es rodear mejor a Messi con el ingreso de Banega y darle un apoyo por derecha con la velocidad del "Laucha".

El equipo conducido por el santafesino de Casilda tendrá que tener más movilidad en ataque y más sorpresa para poder quebrar a un equipo que se plantará atrás, tal como sucedió con Uruguay.

Venezuela no contará con su capitán Tomás Rincón, del Torino italiano, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Además, en la previa de esta doble fecha, el mediocampista Alejandro "Lobo" Guerra, único jugador venezolano en ganar la Copa Libertadores de América (con Atlético Nacional de Colombia en 2016), anunció su retiro del seleccionado para abrir espacio a las nuevas generaciones.

Precisamente, el entrenador Dudamel ya comenzó con la renovación del plantel con una media apenas superior a los 23 años y el pasado jueves en San Cristóbal alineó a tres de los juveniles que participaron del subcampeonato en el Mundial sub 20 de Corea disputado en junio pasado.

Como hombre de experiencia y referencia quedó el delantero Salomón Rondón, uno de los tres sobrevivientes del equipo que en la primera ronda empató 2-2 con Argentina en Mérida.

Los otros dos son el defensor Mikel Villanueva y el delantero Josef Martínez, autor de un gol en dicho partido.

En trece partidos de eliminatorias, Argentina ganó once, Venezuela uno (octubre de 2011 por 1-0 con gol del actual defensor de Independiente Fernando Amorebieta) y empataron el restante.



PROBABLES FORMACIONES



Argentina: Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Ever Banega, Guido Pizarro y Paulo Dybala; Lionel Messi; Lautaro Acosta, Mauro Icardi y Angel Di María. DT: Jorge Sampaoli.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Victor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Arquímedes Figuera y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Estadio: River Plate.

Hora: 20:30.

Arbitro: Roberto Tobar (Chile)

TV: TyC Sports y TV Pública.



Fuente: