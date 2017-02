El Patagónico | Deportes - 04 febrero 2017 Argentina tuvo un mal comienzo y se la juega en el dobles ante Italia Ayer, en la primera jornada de la serie de Copa Davis, Guido Pella perdió ante Paolo Lorenzi en tres sets seguidos, mientras que Carlos Berlocq no pudo torcer la historia frente a Andreas Seppi. Este mediodía solo sirve un triunfo por parte de Leo Mayer y Berlocq para continuar mañana.

Argentina no aprovechó el impacto anímico tras haber conquistado la Copa Davis hace poco más de dos meses y quedó ayer al borde de la derrota frente a Italia, con quien pierde 2-0 en la serie de la ronda inicial del Grupo Mundial que animan en el Parque Sarmiento, luego de las caídas consecutivas de Guido Pella y Carlos Berlocq.

En ese contexto, el bahiense Pella, 84 en el ranking mundial de la ATP, perdió con Paolo Lorenzi (43) por 6-3, 6-3 y 6-3 en dos horas y 25 minutos, y luego "Charly" Berlocq (81) completó la jornada negativa con la derrota frente a Andreas Seppi (68) por 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (8-6) en dos horas y 58 minutos.

Las poco más de 3.000 personas que ocuparon menos del 50 por ciento del estadio montado especialmente en el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra, se marcharon cabizbajas en una tarde en la que el campeón quedó al borde de la derrota, muy disminuido por las ausencias de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis.

Con este escenario, Argentina deberá sí o sí ganar el dobles de hoy a las 12 que animarán el correntino Leonardo Mayer (147) y Berlocq ante los "tanos" Bolelli (150 en la especialidad) y Fabio Fognini (48) siempre y cuando este último supere la gastroenteritis que le impidió jugar ayer y motivó su reemplazo por Seppi.

Si el equipo dirigido por Daniel Orsanic se queda con el punto de dobles, la serie continuará mañana desde las 11 con los cruces entre Berlocq y Lorenzi, y luego si Argentina iguala, habrá un quinto partido que animarán en principio el bahiense Pella y Seppi.



LA ULTIMA CARTA

En el caso de que la Argentina pierda el dobles, quedará eliminada del Grupo Mundial y deberá revalidar su plaza en setiembre próximo ante uno de los países ganadores de las zonas continentales, es decir que correrá riesgo de descenso, apenas un año después de la histórica consagración en Zagreb, Croacia, tras vencer a Croacia por 3-2.

La jornada comenzó mal con la caída de Pella, imprevista por la forma en que se produjo, casi sin haber ofrecido resistencia, mientras que Berlocq dejó una imagen muy distinta, ya que batalló hasta el final y generó los momentos de mayor emoción en el estadio con su coraje y entrega.

El "Gladiador" salió a jugar con su ímpetu habitual y se puso 1-0 rápido, pero luego entró en una suerte de nebulosa y se fue mentalmente de la cancha, al punto de que el "tano" Seppi ganó nueve games consecutivos con una facilidad asombrosa y se puso 6-1 y 3-0 en una hora y 20 minutos.

El tenista de Chascomús sufría horrores para ganar algún punto e intentaba abrirlo a Seppi sobre el revés para que no lo domine, pero su pelota carecía de peso y su rival, agrandado, con mucha simpleza y una velocidad impresionante se adueñó de la escena hasta llevarse también el segundo set y quedó al frente 6-1 y 6-2.

Berlocq, cuya principal característica es la entrega, no se amedrentó y comenzó a pedirle al público que lo aliente, ya que pese a la temperatura agobiante los hinchas estaban demasiados fríos, sin entusiasmo.

El tenista de Chascomús dejó de lado su plan inicial, comenzó a jugar pelotas altas, pasándola una y mil veces por encima de la red, eso le hizo perder la paciencia a Seppi, quien comenzó a equivocarse seguido.

Berlocq supo arrastrar al italiano a su juego de baja intensidad y puntos largos, y mejoró la precisión, así quebró por primera vez para adelantarse 1-0 y luego repitió dos veces más (4-1 y 6-1) hasta llevarse ese parcial.

El argentino se quedó nuevamente en el cuarto set y quedó rápido 5-2 abajo y 0-30, a dos puntos de la derrota.

Sin embargo, ahí llegó lo mejor de "Charly" ya que ganó cuatro juegos consecutivos y quedó al frente 6-5, una lástima que se acordó tan tarde porque después llegó el tie break y ahí Seppi volvió a dominarlo hasta vencerlo por 8-6 con el cuarto match point que tuvo a su disposición.

Berlocq se retiró aplaudido por su entrega, y si bien la serie no está definida, Argentina quedó muy cerca de la derrota, ya que parece casi imposible que revierta un 2-0 con la formación actual, que es inferior a la de los "tanos".

De concretarse la derrota, será el peor inicio como local de la Argentina desde julio de 1997, cuando perdió con Ecuador por 3-1.

