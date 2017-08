El Patagónico | Deportes | VOLEY - 22 agosto 2017 Argentina venció a Corea en el Mundial Sub 19 de Bahrein El seleccionado argentino Sub 19 de vóleibol masculino reaccionó a una desventaja de dos sets y terminó imponiéndose a su par de Corea, por 3-2, para acceder a los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Bahrein.

En la ciudad de Riffa, el equipo dirigido por Luis Testa se llevó un increíble triunfo en tie break, con un punto de bloqueo aportado por Nicolás Zerba.

La progresión del éxito albiceleste fue la siguiente: 17-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 18-16.

Juan Barrera acumuló 16 tantos, mientras Luciano Palonsky anotó 15 puntos en el equipo argentino, que hilvanó su tercer triunfo seguido y lidera el grupo C de la competencia, con 8 unidades. Con este resultado, Argentina ya se aseguró un puesto en octavos de final.

El máximo anotador del partido en el Isa City Sports Hall de Riffa resultó el coreano Im Donghyeok, con una planilla de 35 puntos.

"Cuando los coreanos se pusieron 10-5 en el tie break, pensé que los chicos habían perdido la paciencia. Sin embargo, no se salieron de poco, jugaron punto por punto y así lo dieron vuelta", explicó el DT Testa.

Argentina jugará hoy ante Turquía, desde las 15:00 hora local (9:00 de Argentina).

En otro encuentro correspondiente a la zona C, Rusia no tuvo apremios para doblegar a Chile, por 3-0, con parciales de 25-17, 25-11 y 25-15.

Otros marcadores de la jornada

Zona A: Estados Unidos 3-Túnez 2 (28-30, 22-25, 25-19, 26-24 y 15-9).

Zona B: Polonia 1-Japón 3 (19-25, 23-25, 25-21 y 20-25); Brasil 3-Cuba 1 (25-19, 20-25, 25-22 y 25-19).

Zona D: Italia 3-México 0 (25-15, 25-18 y 25-17); Irán 3-China 0 (25-23, 25-18 y 25-21).





Fuente: