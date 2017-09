El Patagónico | Deportes | TENIS - 06 septiembre 2017 Argentina visitará a Kazajistán con Diego Schwartzman, Pella, Molteni y González La serie, que se disputará en la ciudad de Astana, se desarrollará del 15 al 17 de este mes.

Los tenistas Diego Schwartzman, Guido Pella, Andrés Molteni y Máximo González, estos dos últimos debutantes, fueron designados ayer por el capitán Daniel Orsanic e integrarán el equipo de la Argentina que visitará a Kazajistán el 15, 16 y 17 de septiembre en el Repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial de la Copa Davis en 2018.

"Schwartzman atraviesa su mejor momento, siempre fue muy competitivo pero ahora está más agresivo y será muy importante que llegue a la serie sano", comentó Orsanic, de 49 años, en la conferencia de prensa que ofreció ayer al mediodía en un hotel ubicado en el microcentro porteño.

El "Peque", de 25 años, será el líder del equipo por su actualidad tenística, aunque también es importante el aporte del bahiense Pella (72), único campeón en la formación para viajar a Astana, ya que los otros tres que lograron la gesta en Zagreb el 27 de noviembre pasado, Juan Martín Del Potro, Leonardo Mayer y Federico Delbonis, se marginaron del equipo por diferentes motivos.

Pella es, además, el único tenista que jugó las cuatro series de 2016 en las que Argentina logró el ansiado título, ya que estuvo en Gdansk (Polonia), Pesaro (Italia), Glasgow (Gran Bretaña) y Zagreb (Croacia).

En tanto, habrá dos debutantes, Molteni y el tandilense "Machi" González, quienes asumirán el punto de dobles, mientras que los singles serán para Schwartzman y Pella.

"Por primera vez llevaremos a dos doblistas, algo que no habíamos hecho nunca antes. Siempre prefiero citar a cuatro singlistas para disponer de más opciones, pero en este caso no tengo cuatro en muy buen nivel con disposición para ir", añadió Orsanic, quien debió apelar al ingenio para diagramar el equipo, ya que algunas bajas eran presumibles pero otras no.

En ese contexto, se presumía la de "Delpo", pero no las de Delbonis (se lesionó la cadera) y la de Mayer, mientras que la de Horacio Zeballos si se esperaba ya que no le interesa jugar mientras esté Orsanic, en tanto que a Carlos Berlocq lo descartó el propio capitán.

Argentina tendrá entonces a dos singlistas y una pareja de dobles con experiencia que ganó este año el Challenger Copa Ciudad de Tigre sobre cemento (en Astana se jugará sobre una rápida carpeta) y también conquistó en 2014 el Challenger de Santos, en polvo de ladrillo.

El rival, Kazajistán, también dio a conocer ayer su formación, con sorpresas departe del capitán Dias Doskarayev, ya que designó, como se esperaba, a Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko y Aleksandr Nedovyesov, pero también incluyó a Denis Yevseyev.

En realidad lo que llamó la atención no fue la presencia de Yevseyev, sino las ausencias de Andrey Golubev (605), pese a que está con muy poca actividad, lejísimo del nivel que mostró cuando fue 33 del mundo en 2010, y del ascendente juvenil Alexander Bublik (104).

De manera que el segundo singlista sería casi con seguridad Popko (194) y completan la formación Nedovyesov (220) para el dobles y Yevseyev (523).

Sin Golubev, será Kukushkin el único que estuvo presente en el enfrentamiento entre la Argentina y Kazajistán, que fue en julio de 2011, con victoria de los "albicelestes" por 5-0 en una serie jugada en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, por los cuartos de final del Grupo Mundial de ese año.

"Me sorprendió que no esté Bublik, y también la ausencia de Golubev, un tenista de mucha experiencia que jugó mucho en dobles junto a Nedovyesov", admitió Orsanic en la rueda de prensa que ofreció a los medios y en la que se tomó un tiempo para analizar a los kazajos.

El equipo argentino, actual campeón de la Davis, quedó en situación de Repechaje tras haber perdido en febrero de este año con Italia (3-2) en una serie jugada en el Parque Sarmiento, en la Capital Federal.

Kazajistán, por su parte, accedió al Repechaje tras haber superado a China por 4-1 en uno de los grupos de ascenso.

La delegación argentina viajará a Kazajistán mañana con los doblistas y luego se sumarán el bahiense Pella y Schwartzman, según explicó el vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Diego Gutiérrez.

Con la delegación también viajará el tenista santiagueño Marco Trungelliti (126), quien oficiará de sparring, tal como lo hizo el año pasado en Glasgow y Zagreb.



