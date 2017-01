El Patagónico | Deportes - 19 enero 2017 Ariel Araneda tiene la mirada puesta en el plano internacional El peleador lasherense de kickboxing radicado en Comodoro Rivadavia volvió a los entrenamientos tras un breve receso, y prepara su regreso a la competencia profesional que será el 26 de febrero en el Bosch Tour, en Buenos Aires. En 2016 consiguió dos títulos sudamericanos y defendió un título argentino.

Ariel Araneda volvió a los entrenamientos hace una semana, tras un receso de un mes y luego de su última pelea, el pasado 10 de diciembre. El peleador de kickboxing oriundo de Las Heras, y radicado en Comodoro Rivadavia prepara su regreso al ring, el cual será el 26 de febrero en el Bosch Tour, en Buenos Aires.

"Tenemos pelea en febrero, así que ya arrancamos a entrenar. Recuperado de las lesiones, y ya entrenando fuerte, sin ningún problema", comenzó diciendo el peleador santacruceño, quien tuvo un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda a mediados del año pasado, situación que no le impidió cosechar dos títulos sudamericanos y defender un título argentino.

"Las lesiones del año pasado están totalmente recuperadas. Fue por no hacer hincapié en ciertas cosas en el entrenamiento. Creo que fue la seguidilla de competencias y entrenamientos fuertes continuos; eso nos abrió la cabeza para este año no cometer los mismos errores", remarcó.

Asimismo, aseveró: "Recién empezamos con los dobles turnos y triples turnos. Ahora estamos haciendo kick todos los días, la parte física, y hacemos pista los martes, jueves y sábados. Más adelante, seguramente en febrero empezaremos a meter tres turnos todos los días, de lunes a sábado".

Araneda volverá a la competencia en febrero y tiene fechas para marzo, abril, mayo y probablemente junio, en diferentes puntos del país. "Tenemos también propuestas para salir afuera, pero recién arrancamos el año, así que pensamos en lo que viene ahora.

En cuanto al plano internacional, el peleador de Las Heras comentó que la oportunidad a nivel mundial llegará en el primer semestre del corriente año, con pelea en Argentina, sin poder confirmar lugar ni fecha.

"Se tratará de hacer al inicio del año, no a mediados ni a fin de año. Algo que puedo confirmar es que se hace en Argentina. No hay fecha ni lugar, pero se hace en el país. Este año queremos dejar la categoría de 72 kilogramos liberada, 70 kilos también, e irnos a 65 kilogramos. Nos ofrecieron peleas importantes en esa categoría, estamos hablando de lo mejor del mundo, así que apuntamos a eso", cerró Araneda.

Fuente: