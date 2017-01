El Patagónico | Deportes - 03 enero 2017 Armando Pérez mejoró "mucho" su estado de salud

El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, mejoró "mucho" su estado de salud, según indicó su hijo Sergio, luego de los exámenes médicos que arrojaron resultados positivos, pero aun no recibió el alta médica.

"Por suerte está mejorando mucho y todos los estudios le están saliendo bien. Solamente resta esperar el tiempo necesario para que se recupere en un ciento por ciento", afirmó Sergio Pérez en diálogo con el programa 'Gol de Vestuario' de radio Cadena Uno.

Armando Pérez, de 72 años, sufrió un enfisema pulmonar con dificultades en la respiración y desde el martes 20 de diciembre permanece internado en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

"Armando no quiso pasar las fiestas con toda nuestra familia, solamente estuvo conmigo.

Queremos que se relaje un poco, no puede estar bajo estrés. Él tomó conciencia de lo que le pasó y su trabajo lo absorbía más de la cuenta", relató su hijo.

Sin embargo, Sergio Pérez reveló que su padre está "informado" de la situación institucional y económica de AFA y que es "optimista" al respecto.

"El trabajo que está haciendo en la AFA lo hace feliz, él cree que puede mejorar a la institución", concluyó Sergio Pérez.





Fuente: